[sekai barē] Ryujin Nippon derrotados por Turquía

Japón sufre un duro revés en su debut mundialista: caen ante Turquía

📍 Manila, Filipinas — 13 de septiembre

El sueño del Mundial de Voleibol Masculino 2025 comenzó con un golpe amargo para Japón.

La selección dirigida por Philippe Blain cayó en su debut frente a Turquía por 0-3 (19-25, 23-25, 19-25), en un partido donde los europeos impusieron su potencia de saque y bloqueo, dejando a los nipones sin margen de reacción.

🔹 Desarrollo del partido

Primer set (19-25):

Japón inició con confianza. El central Onodera abrió con un “B quick” y sumó también en bloqueo, mientras Ishikawa y Miyaura aportaban con ataques y un ace para poner el 9-6. Sin embargo, el servicio demoledor del turco Efe Mandiraci rompió la recepción japonesa. Los errores propios se acumularon y Turquía se llevó el set con autoridad.

Segundo set (23-25):

El banquillo japonés reaccionó con buen planteamiento, aprovechando errores rivales para ponerse 12-10. Pero nuevamente el saque rival hizo daño: Turquía remontó y abrió brecha. El ingreso de Kai como “joker server” dio aire, logrando acercarse 19-21, pero el cierre fue para los turcos.

Tercer set (19-25):

Obligado a ganar, Japón probó cambios: entró Nishimoto en el centro y luego la doble sustitución de Nishiyama y Motoki. El arranque prometía (3-0 con dos bloqueos), pero la presión turca en saque y muro volvió a desestabilizar a Japón. El equipo no pudo imponer su ritmo y terminó cediendo también el último parcial.

🔹 Voces tras la derrota

Takahashi Ran (OH):

“No siento que hayamos jugado mal, pero su saque y defensa fueron superiores. Normalmente cerramos ciertas jugadas, hoy no pudimos. Me frustra que incluso mis mejores remates fueron defendidos. Tenemos que creer en el equipo y pensar solo en ganar el siguiente partido”.

Yamamoto Tomohiro (L):

“Fue un inicio complicado. No debemos verlo como algo negativo, sino como aprendizaje. Turquía nos superó en bloqueo y defensa en momentos clave. Ahora solo nos queda levantarnos y ganar los dos partidos restantes para llegar a cuartos”.

Larry Ebadan (MB):

“Duele perder en sets corridos, pero rescato aspectos positivos en mi juego. Nos faltó paciencia en los intercambios largos. Queremos mostrar la garra japonesa en el próximo encuentro”.

🔹 Lo que viene para Japón

La derrota deja a Japón contra las cuerdas en el Grupo G. El equipo deberá levantarse rápido, ya que su próximo partido será el lunes 15 de septiembre ante Canadá (ranking FIVB 10º), un rival duro y directo en la pelea por los boletos a la siguiente fase.

📺 El duelo se transmitirá desde las 17:00 (hora de Japón) por TBS (televisión abierta) y en streaming por U-NEXT.

🔹 Contexto

Japón partía como favorito (ranking 5º) frente a Turquía (16º).

Turquía mostró una defensa férrea y un saque táctico que neutralizó a las principales armas niponas.

La derrota recuerda que en torneos de élite no hay margen para la desconcentración: cada detalle pesa.

