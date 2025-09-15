[sekai barē] Ryujin Nippon derrotados por Canadá

🏐 Ryujin Nippon fuera del Mundial en fase de grupos

📍 Manila, Filipinas — 15 de septiembre

La selección masculina de voleibol no logró sumar victorias en el Grupo G y se despide del sueño mundialista

📸 El partido que marcó el adiós

El 15 de septiembre de 2025, en Manila, la selección masculina de Japón disputó su segundo encuentro de la fase de grupos del Mundial de Voleibol. Tras la caída inicial ante Turquía, el duelo frente a Canadá (#9 del mundo) era clave: una victoria podía mantener vivas las esperanzas de avanzar al round final.

Pero la realidad fue amarga: los canadienses se mostraron más sólidos en bloqueo y cierre de sets, y Japón terminó cayendo 0-3 (20-25, 23-25, 22-25) sin poder llevarse ni un parcial.

🔎 Cómo se desarrolló el juego

Primer set: Japón arrancó bien, con un ace de Miyura y un bloqueo de Nishiyama, pero Canadá apretó en la red y se escapó. El marcador final (20-25) dejó la sensación de que la diferencia fue de concentración en momentos clave.

Segundo set: La dupla Ishikawa–Takahashi intentó darle aire al equipo. Incluso, Takahashi logró un ace que ilusionó con la remontada. Japón se puso a un punto (23-24), pero un error de saque terminó por sellar el set en contra.

Tercer set: Con cambios en el armado y la defensa, Japón se mantuvo cerca. El público japonés en Manila alentaba con fuerza cuando el equipo se acercó 21-22, pero Canadá no perdonó y cerró el duelo 22-25.

😔 El golpe anímico

Más allá de la derrota técnica, el partido deja un sabor amargo:

Japón queda eliminado del Mundial tras dos derrotas consecutivas.

El esfuerzo de jugadores como Takahashi, Ishikawa y Miyura no alcanzó para frenar la eficacia canadiense.

La imagen de los jugadores japoneses saludando al público con semblante serio y cabizbajo resume la frustración.

🌍 Contexto y lo que viene

Japón venía de un ciclo de crecimiento importante en voleibol masculino, con buenos resultados en Asia y participación competitiva en la Liga de Naciones. Sin embargo, el Mundial mostró las limitaciones frente a rivales de mayor talla física y táctica.

Aunque ya no tiene chances de clasificar, el equipo jugará su último partido de grupo el 17 de septiembre frente a Libia (#75 del ranking FIVB). Será una oportunidad para cerrar el torneo con una victoria y dar confianza a los más jóvenes.

✍️ Conclusión

El Mundial 2025 deja a Japón sin boleto al round final, pero con lecciones valiosas: la necesidad de mejorar la constancia en defensa y la definición en los momentos decisivos. Para los hinchas, queda el orgullo de ver a una selección que nunca dejó de luchar, aunque esta vez la suerte no estuvo de su lado.

