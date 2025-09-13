[rikujō] primera medalla para Japón

🇯🇵 Orgullo local: el bronce de Katsuki abre la cuenta de medallas japonesas en el campeonato.

📍Tōkyō | 13 de septiembre

Hoy sábado arrancó en el Estadio Nacional de Tokio el esperado Mundial de Atletismo, que regresa a Japón después de 34 años.

La primera gran alegría para la delegación anfitriona llegó de la mano de Katsuki Hayato (勝木隼人), atleta de la Fuerza de Autodefensa de Japón (自衛隊), quien se colgó la medalla de bronce en la prueba inaugural: los 35 km marcha masculina.

Resultados Marcha de 35 kilómetros – Hombres (男子35km競歩)

🥇🇨🇦 Evan DUNFEE – 2:28:22

エバン・ダンフィー

🥈🇧🇷 Caio BONFIM – 2:28:55

カイオ・ボンフィム

🥉🇯🇵 Hayato KATSUKI – 2:29:16

勝木隼人

🎦 Comentario

“Quería ganar, pero fueron realmente fuertes. Los atletas de élite del mundo resultaron ser mucho más fuertes de lo que había imaginado. Aun así, al menos conseguí una medalla, y espero que esto sirva aunque sea un poco como viento a favor para el equipo japonés.

El grupo se dispersó más rápido de lo que pensaba. Yo tenía planeado desde el principio salir a marcar ritmo. Quería reducir el grupo a unos 8 competidores hacia los 20 km. En ese momento, Kawano (Masatora) me dijo: ‘Ya se redujo a 3’, y eso me dio un gran alivio mental. Gracias a que él estaba allí, tuve la esperanza de que podríamos conseguir medalla.

No fue solo por mi fuerza, sino gracias a la gente en el camino. En cada vuelta había personas gritando hasta quedarse sin voz, y eso me dio muchísima energía.

En el Mundial de Doha y en los Juegos Olímpicos de Tokio había grandes expectativas sobre mí. Este campeonato fue aún más caluroso, y yo mismo me considero fuerte en condiciones de calor, así también me veían desde fuera. Por eso, pensé que no tendría sentido si no lograba una medalla en estas condiciones. Haberla conseguido aquí fue como una especie de revancha personal.

(Al ser la primera medalla de Japón en este torneo) tenía muchas ganas de darle impulso al equipo japonés. Además, soy el más veterano del equipo masculino, así que sentía que tenía la obligación de cumplir. Caminé con esa mentalidad y pude terminar la carrera de la mejor manera: marchando en cabeza y cerrando con una medalla. Estoy muy satisfecho con eso.”

🌡️ Condiciones extremas y ajustes por calor

La prueba estaba prevista para iniciar a las 8:00 a.m., pero debido al fuerte calor de finales de verano en Tokio, los organizadores adelantaron el disparo de salida a las 7:30 a.m..

Esta decisión refleja la creciente preocupación por los efectos de la ola de calor y los riesgos de golpe de calor (熱中症, ねっちゅうしょう) en competiciones de larga duración.

🥉 Importancia de la medalla

Se trata de la primera medalla japonesa en este campeonato, un símbolo importante al abrirse el Mundial en casa.

La marcha atlética es una disciplina en la que Japón ha cultivado tradición, con medallas pasadas en distancias como los 20 km y 50 km.

El logro de Katsuki refuerza esa imagen de resistencia y disciplina asociada a la marcha japonesa.

📌 Contexto del evento

Japón alberga el Mundial de Atletismo por primera vez desde 1991 (Tokio).

El Estadio Nacional, reconstruido para los Juegos Olímpicos de 2021, se convierte nuevamente en escenario global.

Esta apertura con medalla local tiene un fuerte valor simbólico y motivacional, tanto para los atletas japoneses como para el público.

✨ En síntesis

Podemos decir que Japón inició su mundial “con el pie derecho”: en la disciplina de resistencia, esfuerzo y constancia, un japonés subió al podio. La imagen de Katsuki colgándose el bronce, frente a un público local ansioso de ver triunfos, transmite esperanza de que esta edición deje huella para la historia del atletismo nipón

📺 La cadena TBS tiene los derechos de transmisión del Mundial de Atletismo Tokio 2025.

©NoticiasNippon