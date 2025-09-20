[rikujōkyōgi] Fujii Nanako: bronce histórico

🌸 Fujii Nanako rompe la historia: primera medalla femenina de marcha para Japón

📍Tōkyō | 20 de septiembre

El Estadio Nacional de Tokio respiraba expectación. Era el inicio de la penúltima jornada de los campeonatos del mundo de atletismo de 2025, la competencia era la marcha, una disciplina tantas veces ignorada por las masas, pero que esa mañana latía al ritmo de un país entero.

En la línea de salida estaba Fujii Nanako, 26 años, una joven que había conocido de cerca la derrota y el dolor, pero que no había dejado de soñar.

🖤 Un brazalete, una ausencia y una promesa

En su camiseta llevaba un crespón negro, sencillo pero cargado de peso. No era accesorio: era un juramento. El entrenador Kawagoe Manabu, figura clave en su carrera, había fallecido un mes antes. Fujii caminaba con él, o tal vez por él.

“Sentí que estaba a mi lado en cada paso”, confesó más tarde con lágrimas.

⏳ El pulso con el destino

La carrera fue un vaivén.

A mitad de camino, Fujii se rezagó. El grupo puntero parecía escaparse, como tantas veces antes en su trayectoria.

Dos advertencias por técnica la pusieron contra las cuerdas. Una más y estaría fuera.

Pero allí apareció lo invisible: el coraje. Recuperó terreno, volvió a codearse con las favoritas, y cuando el dolor se transformaba en muralla, lo rompió a base de voluntad.

🔥 El último kilómetro: alma contra alma

En el tramo final, la española María Pérez y la mexicana Alejandra González ya habían asegurado oro y plata. La batalla real se desataba detrás: Fujii contra la ecuatoriana Paula Milena Torres.

Los dos cuerpos entraron casi a la par en la recta. El cronómetro se detuvo en 1h26m18s, nuevo récord nacional. La diferencia fue mínima, pero suficiente: Fujii había conseguido el bronce más valioso de su vida.

El rugido del público japonés convirtió ese instante en una eternidad.

🥉 Más que una medalla

Para el mundo, fue un tercer lugar. Para Japón, fue historia: la primera medalla femenina en marcha en Mundiales u Olímpicos.

Para Fujii, fue cerrar heridas que venían desde Doha 2019, Oregón 2022, Budapest 2023 y el desconsuelo de París 2024.

Era, finalmente, la confirmación de que la perseverancia paga.

📈 Evolución de Fujii

2019 (Doha): 7ª.

2021 (JJOO de Tokio): 13ª.

2022 (Oregón): 6ª.

2023 (Budapest): 13ª.

2024 (JJOO de París): 32ª (afectada por dolores en la cadera izquierda).

2025 (Tokio, Mundial en casa): 3ª y récord japonés.

Este bronce llega tras años de esfuerzo y altibajos, y marca la consolidación de Fujii como la nueva referente japonesa en marcha.

🌍 El podio y la trascendencia

🥇 María Pérez (España) – imparable, con 1h25m54s, logrando la hazaña inédita de dos Mundiales seguidos con doble oro.

🥈 Alejandra González (México) – consolidando la fuerza latinoamericana en la marcha.

🥉 Fujii Nanako (Japón) – el símbolo de que nunca es tarde para romper barreras.

🇯🇵 Otras japonesas

•Okada Kumiko → 18.ª con 1h30m12s.

• Yanai Ayane → 37.ª con 1h35m44s.

✨ La imagen que quedará

Una joven japonesa, llorando en la meta, con un brazalete negro que hablaba por ella. Una atleta que no solo ganó un bronce: caminó con su país, con su entrenador, con su propia historia.

“No siempre gana la más rápida. A veces gana la que más se niega a rendirse.”

©NoticiasNippon