Previsión del tiempo

[tenki yohō] domingo 14 de septiembre

🌧️⛈️ Lluvias muy intensas y riesgo de desastres en varias regiones de Japón

📍Tōkyō  |  14 de septiembre

Hoy domingo , un bajo presión atmosférica (低気圧) se encuentra sobre Hokkaidō y se mueve hacia el noreste, acompañado de un frente lluvioso (前線) que se extiende desde el norte hasta el oeste de Japón.

Este sistema arrastra aire cálido y húmedo, lo que mantiene la atmósfera muy inestable y favorece la formación de nubes de lluvia muy activas.

 

 

🌀 Regiones más afectadas

Hokkaidō y Tōhoku

  • Mañana con lluvia y tormentas eléctricas.
  • Vientos fuertes, especialmente en el norte de Hokkaidō.
  • Se espera tiempo muy agitado hasta el mediodía.

Hokuriku, Chūgoku y Kyūshū norte

  • Hasta el mediodía, riesgo de lluvias torrenciales.
  • Posible formación de líneas de aguaceros (線状降水帯, senjō kōsuitai) en Yamaguchi, Fukuoka y Nagasaki, lo que puede causar desastres repentinos.
  • Gran peligro de inundaciones y deslizamientos de tierra.

Kantō a Kyūshū sur

  • En la tarde, riesgo de cambios bruscos del clima.
  • Posibles tormentas localizadas con lluvias muy fuertes.

 

 

🌧️ Previsión de lluvia acumulada (hasta mañana 15 a las 6 a.m.)

  • Tōhoku: hasta 60 mm
  • Hokuriku: hasta 80 mm
  • Chūgoku: hasta 80 mm
  • Kyūshū norte: hasta 100 mm
    👉 Si se forma un senjō kōsuitai, las cantidades podrían ser aún mayores.

 

 

🚨 Qué significa “lluvia muy intensa” (Hijō ni hageshī ame, 非常に激しい雨)

  • Entre 50 y 80 mm por hora.
  • Sensación de “cortina de agua”: la lluvia es tan fuerte que parece una cascada.
  • El paraguas no sirve.
  • La visibilidad se reduce casi a cero; conducir se vuelve muy peligroso.
  • En casas de madera, incluso la gente dormida puede despertarse por el ruido.
  • Para entenderlo mejor: en un área de 1 metro cuadrado caen 50 litros de agua en una hora, ¡como 50 cartones de leche sobre tu paraguas!

 

🛑 Recomendaciones de seguridad

  • Evita desplazamientos innecesarios en las zonas bajo alerta.
  • Si vives en áreas con riesgo de deslizamientos o inundaciones, mantente informado sobre avisos de evacuación locales (避難情報, hinan jōhō).
  • Revisa ríos y desagües cercanos, pero nunca te acerques en plena lluvia.
  • Ten lista una mochila de emergencia por si necesitas evacuar rápidamente.

 

👉 En resumen:

Hoy 14 de septiembre Japón enfrenta un día de lluvias peligrosas y atmósfera muy inestable, sobre todo en Hokkaidō, Hokuriku y Kyūshū norte. El mayor riesgo está en Yamaguchi, Fukuoka y Nagasaki, donde se podría formar un senjō kōsuitai durante la mañana. La clave es no confiarse, porque los cambios serán repentinos y el peligro de desastres naturales es alto.

 


©NoticiasNippon

Por NoticiasNippon

