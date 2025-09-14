[tenki yohō] domingo 14 de septiembre

🌧️⛈️ Lluvias muy intensas y riesgo de desastres en varias regiones de Japón
📍Tōkyō | 14 de septiembre
Hoy domingo , un bajo presión atmosférica (低気圧) se encuentra sobre Hokkaidō y se mueve hacia el noreste, acompañado de un frente lluvioso (前線) que se extiende desde el norte hasta el oeste de Japón.
Este sistema arrastra aire cálido y húmedo, lo que mantiene la atmósfera muy inestable y favorece la formación de nubes de lluvia muy activas.
🌀 Regiones más afectadas
Hokkaidō y Tōhoku
- Mañana con lluvia y tormentas eléctricas.
- Vientos fuertes, especialmente en el norte de Hokkaidō.
- Se espera tiempo muy agitado hasta el mediodía.
Hokuriku, Chūgoku y Kyūshū norte
- Hasta el mediodía, riesgo de lluvias torrenciales.
- Posible formación de líneas de aguaceros (線状降水帯, senjō kōsuitai) en Yamaguchi, Fukuoka y Nagasaki, lo que puede causar desastres repentinos.
- Gran peligro de inundaciones y deslizamientos de tierra.
Kantō a Kyūshū sur
- En la tarde, riesgo de cambios bruscos del clima.
- Posibles tormentas localizadas con lluvias muy fuertes.
🌧️ Previsión de lluvia acumulada (hasta mañana 15 a las 6 a.m.)
- Tōhoku: hasta 60 mm
- Hokuriku: hasta 80 mm
- Chūgoku: hasta 80 mm
- Kyūshū norte: hasta 100 mm
👉 Si se forma un senjō kōsuitai, las cantidades podrían ser aún mayores.
🚨 Qué significa “lluvia muy intensa” (Hijō ni hageshī ame, 非常に激しい雨)
- Entre 50 y 80 mm por hora.
- Sensación de “cortina de agua”: la lluvia es tan fuerte que parece una cascada.
- El paraguas no sirve.
- La visibilidad se reduce casi a cero; conducir se vuelve muy peligroso.
- En casas de madera, incluso la gente dormida puede despertarse por el ruido.
- Para entenderlo mejor: en un área de 1 metro cuadrado caen 50 litros de agua en una hora, ¡como 50 cartones de leche sobre tu paraguas!
🛑 Recomendaciones de seguridad
- Evita desplazamientos innecesarios en las zonas bajo alerta.
- Si vives en áreas con riesgo de deslizamientos o inundaciones, mantente informado sobre avisos de evacuación locales (避難情報, hinan jōhō).
- Revisa ríos y desagües cercanos, pero nunca te acerques en plena lluvia.
- Ten lista una mochila de emergencia por si necesitas evacuar rápidamente.
👉 En resumen:
Hoy 14 de septiembre Japón enfrenta un día de lluvias peligrosas y atmósfera muy inestable, sobre todo en Hokkaidō, Hokuriku y Kyūshū norte. El mayor riesgo está en Yamaguchi, Fukuoka y Nagasaki, donde se podría formar un senjō kōsuitai durante la mañana. La clave es no confiarse, porque los cambios serán repentinos y el peligro de desastres naturales es alto.
