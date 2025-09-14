[tenki yohō] domingo 14 de septiembre

🌧️⛈️ Lluvias muy intensas y riesgo de desastres en varias regiones de Japón

📍Tōkyō | 14 de septiembre

Hoy domingo , un bajo presión atmosférica (低気圧) se encuentra sobre Hokkaidō y se mueve hacia el noreste, acompañado de un frente lluvioso (前線) que se extiende desde el norte hasta el oeste de Japón.

Este sistema arrastra aire cálido y húmedo, lo que mantiene la atmósfera muy inestable y favorece la formación de nubes de lluvia muy activas.

🌀 Regiones más afectadas

Hokkaidō y Tōhoku

Mañana con lluvia y tormentas eléctricas.

Vientos fuertes, especialmente en el norte de Hokkaidō.

Se espera tiempo muy agitado hasta el mediodía.

Hokuriku, Chūgoku y Kyūshū norte

Hasta el mediodía, riesgo de lluvias torrenciales.

Posible formación de líneas de aguaceros (線状降水帯, senjō kōsuitai) en Yamaguchi, Fukuoka y Nagasaki, lo que puede causar desastres repentinos.

en Yamaguchi, Fukuoka y Nagasaki, lo que puede causar desastres repentinos. Gran peligro de inundaciones y deslizamientos de tierra.

Kantō a Kyūshū sur

En la tarde, riesgo de cambios bruscos del clima.

Posibles tormentas localizadas con lluvias muy fuertes.

🌧️ Previsión de lluvia acumulada (hasta mañana 15 a las 6 a.m.)

Tōhoku: hasta 60 mm

Hokuriku: hasta 80 mm

Chūgoku: hasta 80 mm

Kyūshū norte: hasta 100 mm

👉 Si se forma un senjō kōsuitai, las cantidades podrían ser aún mayores.

🚨 Qué significa “lluvia muy intensa” (Hijō ni hageshī ame, 非常に激しい雨)

Entre 50 y 80 mm por hora.

Sensación de “cortina de agua”: la lluvia es tan fuerte que parece una cascada.

El paraguas no sirve.

La visibilidad se reduce casi a cero; conducir se vuelve muy peligroso.

En casas de madera, incluso la gente dormida puede despertarse por el ruido.

Para entenderlo mejor: en un área de 1 metro cuadrado caen 50 litros de agua en una hora, ¡como 50 cartones de leche sobre tu paraguas!

🛑 Recomendaciones de seguridad

Evita desplazamientos innecesarios en las zonas bajo alerta.

Si vives en áreas con riesgo de deslizamientos o inundaciones, mantente informado sobre avisos de evacuación locales (避難情報, hinan jōhō).

Revisa ríos y desagües cercanos, pero nunca te acerques en plena lluvia.

Ten lista una mochila de emergencia por si necesitas evacuar rápidamente.

👉 En resumen:

Hoy 14 de septiembre Japón enfrenta un día de lluvias peligrosas y atmósfera muy inestable, sobre todo en Hokkaidō, Hokuriku y Kyūshū norte. El mayor riesgo está en Yamaguchi, Fukuoka y Nagasaki, donde se podría formar un senjō kōsuitai durante la mañana. La clave es no confiarse, porque los cambios serán repentinos y el peligro de desastres naturales es alto.



