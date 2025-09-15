[tenki yohō] lunes 15 de septiembre

☀️ Sol radiante en el festivo, pero con traición en el cielo: calor extremo y tormentas repentinas
📍Tōkyō | 15 de septiembre
Hoy lunes, feriado nacional porque se celebra el Keirō no hi (敬老の日, Día del Respeto a los Mayores ), los japoneses disfrutarán del cierre del fin de semana largo bajo un cielo mayormente soleado, pero con un enemigo silencioso: el calor extremo y la amenaza de tormentas repentinas.
🔥 Un calor que no da tregua
Desde Kyūshū hasta Tōkai y Kinki, la jornada se siente como pleno verano.
- Nagoya: 36 ℃
- Kioto y Gifu: 35 ℃
- Tokio y Hokuriku: cerca de 32 ℃
- Sapporo (Hokkaidō): 29 ℃, casi veraniego
Incluso Okinawa, con 33–34 ℃ y humedad sofocante, se suma a la lista de regiones bajo netchūshō keikai arāto (熱中症警戒アラート, alerta por golpe de calor). En total, 13 prefecturas enfrentan esta advertencia.
Los expertos recuerdan que los adultos mayores y los niños pequeños son especialmente vulnerables: su capacidad para regular la temperatura corporal es menor, por lo que un descuido puede derivar en una emergencia.
⛈️ Cielos traicioneros: sol y tormentas
Aunque la mayor parte del país goza de sol, la atmósfera cargada de humedad convierte la tarde en terreno fértil para tormentas:
- Kyūshū norte y Hokuriku ya registran lluvias desde la mañana.
- Desde Kyūshū hasta Kantō, las nubes pueden crecer de forma explosiva por la tarde, trayendo rayos, lluvias intensas y posibles inundaciones en calles y caminos.
Un simple trueno lejano o la llegada de nubes negras bastan para poner en alerta: es la señal de buscar refugio seguro.
👒 La prevención, protagonista del día
En plazas, parques y templos donde familias rinden homenaje a sus mayores, los consejos se repiten:
- Agua y bebidas deportivas siempre a mano.
- Sombreros, sombrillas y tiendas de sombra para protegerse del sol.
- Ventiladores portátiles y paños fríos en el cuello o axilas para enfriar el cuerpo rápidamente.
- Uso de aire acondicionado sin restricciones, incluso de noche, pues el calor no cede tras la puesta del sol.
🎌 Contexto
Este día festivo tiene un fuerte componente cultural: honrar a quienes han construido la sociedad japonesa. Sin embargo, la imagen de nietos acompañando a sus abuelos se mezcla con la necesidad de cuidarlos de los peligros del clima.
En muchos hogares, la celebración se adapta: menos excursiones largas y más reuniones bajo techo, donde la tradición y el cuidado se encuentran.
👉 En síntesis
El Día del Respeto a los Mayores se tiñe de sol radiante, calor abrasador y cielos traicioneros. En medio de la celebración, Japón recuerda que cuidar a los abuelos hoy significa también protegerlos del clima extremo.
©NoticiasNippon