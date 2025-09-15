[tenki yohō] lunes 15 de septiembre

☀️ Sol radiante en el festivo, pero con traición en el cielo: calor extremo y tormentas repentinas

📍Tōkyō | 15 de septiembre

Hoy lunes, feriado nacional porque se celebra el Keirō no hi (敬老の日, Día del Respeto a los Mayores ), los japoneses disfrutarán del cierre del fin de semana largo bajo un cielo mayormente soleado, pero con un enemigo silencioso: el calor extremo y la amenaza de tormentas repentinas.

🔥 Un calor que no da tregua

Desde Kyūshū hasta Tōkai y Kinki, la jornada se siente como pleno verano.

Nagoya: 36 ℃

Kioto y Gifu: 35 ℃

Tokio y Hokuriku: cerca de 32 ℃

Sapporo (Hokkaidō): 29 ℃, casi veraniego

Incluso Okinawa, con 33–34 ℃ y humedad sofocante, se suma a la lista de regiones bajo netchūshō keikai arāto (熱中症警戒アラート, alerta por golpe de calor). En total, 13 prefecturas enfrentan esta advertencia.

Los expertos recuerdan que los adultos mayores y los niños pequeños son especialmente vulnerables: su capacidad para regular la temperatura corporal es menor, por lo que un descuido puede derivar en una emergencia.

⛈️ Cielos traicioneros: sol y tormentas

Aunque la mayor parte del país goza de sol, la atmósfera cargada de humedad convierte la tarde en terreno fértil para tormentas:

Kyūshū norte y Hokuriku ya registran lluvias desde la mañana.

Desde Kyūshū hasta Kantō, las nubes pueden crecer de forma explosiva por la tarde, trayendo rayos, lluvias intensas y posibles inundaciones en calles y caminos.

Un simple trueno lejano o la llegada de nubes negras bastan para poner en alerta: es la señal de buscar refugio seguro.

👒 La prevención, protagonista del día

En plazas, parques y templos donde familias rinden homenaje a sus mayores, los consejos se repiten:

Agua y bebidas deportivas siempre a mano.

Sombreros, sombrillas y tiendas de sombra para protegerse del sol.

Ventiladores portátiles y paños fríos en el cuello o axilas para enfriar el cuerpo rápidamente.

Uso de aire acondicionado sin restricciones, incluso de noche, pues el calor no cede tras la puesta del sol.

🎌 Contexto

Este día festivo tiene un fuerte componente cultural: honrar a quienes han construido la sociedad japonesa. Sin embargo, la imagen de nietos acompañando a sus abuelos se mezcla con la necesidad de cuidarlos de los peligros del clima.

En muchos hogares, la celebración se adapta: menos excursiones largas y más reuniones bajo techo, donde la tradición y el cuidado se encuentran.

👉 En síntesis

El Día del Respeto a los Mayores se tiñe de sol radiante, calor abrasador y cielos traicioneros. En medio de la celebración, Japón recuerda que cuidar a los abuelos hoy significa también protegerlos del clima extremo.

©NoticiasNippon