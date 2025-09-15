Noticias Nippon

Previsión del tiempo

[tenki yohō] lunes 15 de septiembre

☀️ Sol radiante en el festivo, pero con traición en el cielo: calor extremo y tormentas repentinas

 

 

📍Tōkyō  |  15 de septiembre

Hoy lunes, feriado nacional porque se celebra el  Keirō no hi (敬老の日, Día del Respeto a los Mayores ), los japoneses disfrutarán del cierre del fin de semana largo bajo un cielo mayormente soleado, pero con un enemigo silencioso: el calor extremo y la amenaza de tormentas repentinas.

🔥 Un calor que no da tregua

Desde Kyūshū hasta Tōkai y Kinki, la jornada se siente como pleno verano.

  • Nagoya: 36 ℃
  • Kioto y Gifu: 35 ℃
  • Tokio y Hokuriku: cerca de 32 ℃
  • Sapporo (Hokkaidō): 29 ℃, casi veraniego

Incluso Okinawa, con 33–34 ℃ y humedad sofocante, se suma a la lista de regiones bajo netchūshō keikai arāto (熱中症警戒アラート, alerta por golpe de calor). En total, 13 prefecturas enfrentan esta advertencia.

Los expertos recuerdan que los adultos mayores y los niños pequeños son especialmente vulnerables: su capacidad para regular la temperatura corporal es menor, por lo que un descuido puede derivar en una emergencia.

[netchūshō keikai arāto] Lunes 15 de septiembre

 

⛈️ Cielos traicioneros: sol y tormentas

Aunque la mayor parte del país goza de sol, la atmósfera cargada de humedad convierte la tarde en terreno fértil para tormentas:

  • Kyūshū norte y Hokuriku ya registran lluvias desde la mañana.
  • Desde Kyūshū hasta Kantō, las nubes pueden crecer de forma explosiva por la tarde, trayendo rayos, lluvias intensas y posibles inundaciones en calles y caminos.

Un simple trueno lejano o la llegada de nubes negras bastan para poner en alerta: es la señal de buscar refugio seguro.

 

 

👒 La prevención, protagonista del día

En plazas, parques y templos donde familias rinden homenaje a sus mayores, los consejos se repiten:

  • Agua y bebidas deportivas siempre a mano.
  • Sombreros, sombrillas y tiendas de sombra para protegerse del sol.
  • Ventiladores portátiles y paños fríos en el cuello o axilas para enfriar el cuerpo rápidamente.
  • Uso de aire acondicionado sin restricciones, incluso de noche, pues el calor no cede tras la puesta del sol.

 

🎌 Contexto

Este día festivo tiene un fuerte componente cultural: honrar a quienes han construido la sociedad japonesa. Sin embargo, la imagen de nietos acompañando a sus abuelos se mezcla con la necesidad de cuidarlos de los peligros del clima.

En muchos hogares, la celebración se adapta: menos excursiones largas y más reuniones bajo techo, donde la tradición y el cuidado se encuentran.

 

 

👉 En síntesis

El Día del Respeto a los Mayores se tiñe de sol radiante, calor abrasador y cielos traicioneros. En medio de la celebración, Japón recuerda que cuidar a los abuelos hoy significa también protegerlos del clima extremo.

 

©NoticiasNippon

Por NoticiasNippon

