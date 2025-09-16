[gaikokujin kankōkyaku] Crecen los accidentes de renta-car

🚗⚠️ Confusión por reglas, señales y barreras idiomáticas

📍Tōkyō | 16 de septiembre

En los alrededores del Monte Fuji y los lagos de Yamanashi, los rent-a-car se han convertido en un servicio muy solicitado por visitantes de todo el mundo.

Sin embargo, junto con el auge turístico ha llegado también un aumento preocupante de los accidentes de tránsito protagonizados por conductores extranjeros.

📈 La cifra que alarma

En la región de los Cinco Lagos del Fuji , los accidentes de renta-car con extranjeros pasaron de 417 casos (2023) a 770 (2024) , casi el doble .

En lo que va de 2025 (hasta julio) , ya se registraron unos 600 incidentes , lo que confirma una tendencia creciente.

El porcentaje de accidentes donde participa un turista extranjero subió del 10% al 20% en apenas dos años.

🌏 El choque cultural y vial

El problema no es simple “mala conducción”, sino diferencias estructurales entre países:

Sentido de circulación: Japón es de los pocos países que manejan por la izquierda , mientras que lugares como Taiwán o gran parte de Europa circulan por la derecha.

Señales de tránsito: en Holanda, la señal de Stop es un octágono; en Japón, un triángulo rojo con la palabra 「止まれ」(tomare). Aunque ambos son rojos, el idioma y la forma confunden a más de uno.

Carreteras estrechas y reglas estrictas: visitantes de Australia reconocen que las vías japonesas son mucho más angostas y requieren paciencia y precisión.

Idioma: muchas señales escritas solo en japonés.

Un turista de Taiwán comentó:

“Vi videos antes de venir para aprender cómo manejar en Japón. Aquí se conduce del lado contrario y eso me pone nerviosa”.

Otro, de Holanda, añadió:

“Si no me hubieran explicado, no sabría que el triángulo rojo es alto total. En mi país es otra forma, otro idioma”.

🛑 Respuesta de las empresas

Las agencias de renta-car han comenzado a redoblar medidas de seguridad:

Explicaciones personalizadas: empleados dedican 10 a 15 minutos a instruir a cada conductor, con ejemplos prácticos.

Señalización pedagógica: algunos recuerdan a los clientes que el triángulo rojo = alto obligatorio .

Atención multilingüe: cada vez más oficinas contratan personal que pueda comunicarse en inglés o en el idioma del cliente.

Un encargado lo resume así:

“Los turistas no quieren tener accidentes. Nuestra misión es darles la confianza para manejar con seguridad y que la comunidad local no se sienta en riesgo”.

⚖️ Marco legal

Cuando un extranjero conduce en Japón, la misma ley que rige a los japoneses se aplica sin excepción.

Responsabilidad penal y administrativa Accidentes con solo daños materiales (物損事故):

→ Multas y posibles puntos en la licencia internacional (en Japón, se traduce en restricciones de uso futuro).

Accidentes con heridos o muertos (人身事故):

→ Se aplica el Código Penal japonés (刑法) y la Ley de Tránsito por Carreteras (道路交通法).

→ Posibles sanciones: prisión, multas altas o prohibición de conducir en Japón. Responsabilidad civil (賠償責任) Todo conductor debe cubrir los daños materiales y humanos.

Las rentadoras exigen seguro obligatorio de responsabilidad civil (自賠責保険, Jibaiseki Hoken) .

Además, incluyen seguros opcionales (任意保険) que cubren gastos elevados por lesiones, hospitalizaciones o muerte. Multas específicas Saltarse una señal de STOP (一時停止無視): multa de 7,000 yenes + puntos en el historial .

Conducir sin licencia válida en Japón (ej. licencia internacional caducada): hasta 300,000 yenes de multa o hasta 1 año de cárcel .

Causar lesiones graves por negligencia: hasta 5 años de prisión o hasta 1 millón de yenes de multa.

🌐 Impacto social

El aumento de choques genera preocupación en comunidades locales que dependen del turismo.

Residentes temen por la seguridad vial.

Las empresas buscan equilibrio entre hospitalidad (omotenashi) y protección de la comunidad .

Como señaló un encargado: “Los visitantes no quieren tener accidentes; debemos darles herramientas para conducir con confianza.”

✅ En resumen: Japón enfrenta el reto de recibir millones de turistas que alquilan autos, mientras asegura que la ley se cumpla con firmeza. La clave será mejorar la educación vial previa al viaje, reforzar los seguros obligatorios y generar un ambiente de convivencia segura entre residentes y visitantes

