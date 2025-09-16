[kinenbi] Haibijon no hi

Del 4:3 al 16:9: cómo el Hi-Vision abrió la ventana a una nueva era de imágenes más nítidas y realistas

📍Tōkyō | 16 de septiembre

Hoy martes, Japón celebra el “Día del Hi-Vision” (ハイビジョンの日).

La fecha fue elegida porque el formato de la televisión de alta definición es 16:9, una proporción pensada para parecerse más a la visión humana que el antiguo 4:3 de la televisión analógica.

🌟 De la tele cuadrada a la pantalla panorámica

¿Recuerdas aquellos televisores más cuadrados que muchos teníamos en casa? Eso era el formato 4:3 de la televisión tradicional.

Con la llegada del Hi-Vision, la imagen se estiró hacia los lados, logrando un panorama más ancho y mucho más realista.

Era como si la pantalla dejara de ser una ventana pequeña para convertirse en un ventanal abierto al mundo.

📡 El papel pionero de Japón

Después de los Juegos Olímpicos de Tokio 1964, la NHK comenzó a investigar cómo mejorar la calidad de la imagen.

En 1972, Japón llevó su propuesta de televisión de alta definición a la Unión Internacional de Telecomunicaciones.

En 1976, logró fabricar el primer monitor Hi-Vision de 30 pulgadas, un adelanto que maravilló a ingenieros de todo el mundo.

Con el tiempo, la señal pasó de analógica a digital, consolidando lo que hoy conocemos como HDTV.

📅 Dos fechas para un mismo orgullo

16 de septiembre → elegido por el formato 16:9.

25 de noviembre → también declarado “Día del Hi-Vision”, en homenaje a las 1.125 líneas de exploración del sistema analógico, casi el doble que las 525 de la televisión convencional.

🌍 Contexto y vida cotidiana

Este avance no fue solo técnico, también cambió la manera de ver televisión en familia. La mayor nitidez permitió disfrutar como nunca de deportes, películas y eventos en vivo. Para los japoneses de los 80 y 90, ver por primera vez una imagen en Hi-Vision fue casi como mirar el mundo real a través de la pantalla.

Hoy en día damos por sentado la alta definición e incluso el 4K o 8K, pero el Hi-Vision marcó el comienzo de esa revolución visual que transformó el entretenimiento en Japón y en todo el planeta.

👉 En resumen, el “Día del Hi-Vision” es más que un aniversario técnico: es un recordatorio del ingenio japonés y de cómo un cambio en las proporciones de la pantalla cambió para siempre nuestra forma de mirar el mundo.

©NoticiasNippon