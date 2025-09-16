[kinenbi] Haibijon no hi

Del 4:3 al 16:9: cómo el Hi-Vision abrió la ventana a una nueva era de imágenes más nítidas y realistas
📍Tōkyō | 16 de septiembre
Hoy martes, Japón celebra el “Día del Hi-Vision” (ハイビジョンの日).
La fecha fue elegida porque el formato de la televisión de alta definición es 16:9, una proporción pensada para parecerse más a la visión humana que el antiguo 4:3 de la televisión analógica.
🌟 De la tele cuadrada a la pantalla panorámica
¿Recuerdas aquellos televisores más cuadrados que muchos teníamos en casa? Eso era el formato 4:3 de la televisión tradicional.
Con la llegada del Hi-Vision, la imagen se estiró hacia los lados, logrando un panorama más ancho y mucho más realista.
Era como si la pantalla dejara de ser una ventana pequeña para convertirse en un ventanal abierto al mundo.
📡 El papel pionero de Japón
Después de los Juegos Olímpicos de Tokio 1964, la NHK comenzó a investigar cómo mejorar la calidad de la imagen.
- En 1972, Japón llevó su propuesta de televisión de alta definición a la Unión Internacional de Telecomunicaciones.
- En 1976, logró fabricar el primer monitor Hi-Vision de 30 pulgadas, un adelanto que maravilló a ingenieros de todo el mundo.
- Con el tiempo, la señal pasó de analógica a digital, consolidando lo que hoy conocemos como HDTV.
📅 Dos fechas para un mismo orgullo
- 16 de septiembre → elegido por el formato 16:9.
- 25 de noviembre → también declarado “Día del Hi-Vision”, en homenaje a las 1.125 líneas de exploración del sistema analógico, casi el doble que las 525 de la televisión convencional.
🌍 Contexto y vida cotidiana
Este avance no fue solo técnico, también cambió la manera de ver televisión en familia. La mayor nitidez permitió disfrutar como nunca de deportes, películas y eventos en vivo. Para los japoneses de los 80 y 90, ver por primera vez una imagen en Hi-Vision fue casi como mirar el mundo real a través de la pantalla.
Hoy en día damos por sentado la alta definición e incluso el 4K o 8K, pero el Hi-Vision marcó el comienzo de esa revolución visual que transformó el entretenimiento en Japón y en todo el planeta.
👉 En resumen, el “Día del Hi-Vision” es más que un aniversario técnico: es un recordatorio del ingenio japonés y de cómo un cambio en las proporciones de la pantalla cambió para siempre nuestra forma de mirar el mundo.
