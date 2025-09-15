[kinenbi] Keirō no hi

🇯🇵👵👴 Un homenaje japonés a la sabiduría y la longevidad

📍Tōkyō | 15 de septiembre

El Día del Respeto a los Mayores es un feriado nacional en Japón celebrado cada tercer lunes de septiembre.

Su propósito es claro y profundamente humano:

👉 “Honrar a las personas mayores que han contribuido a la sociedad durante años y celebrar su larga vida”.

•1947: en un pequeño pueblo de Hyōgo, el alcalde Masao Kadowaki propuso el 「としよりの日」 (Toshiyori no Hi / Día de los Ancianos). Allí, en la posguerra, se organizaban reuniones comunitarias llamadas 敬老会 (Keirōkai) para escuchar la sabiduría de los mayores.

•1950: la costumbre se extendió a toda la prefectura de Hyōgo.

•1966: el gobierno lo convirtió en feriado nacional (9 de septiembre).

•2003: con la reforma de la “Ley de Días Festivos” y la introducción del sistema de Happy Monday, pasó a celebrarse el tercer lunes de septiembre, facilitando un fin de semana largo para que las familias se reúnan.

Curiosamente, existen leyendas que intentan explicar por qué originalmente se escogió el 15 de septiembre: unas lo vinculan a Shōtoku Taishi y la construcción de un asilo en el siglo VII; otras a una visita imperial a las cascadas de Yōrō. Pero nada de esto está confirmado: la elección tuvo más un sentido práctico y agrícola (fin de la cosecha).

🎉 Cómo se celebra en la actualidad

•A nivel comunitario: municipios, asociaciones de barrio y hogares de ancianos organizan eventos de danza, música o intercambio entre generaciones.

•A nivel familiar: nietos y bisnietos suelen reunirse con abuelos para compartir comida, entregar regalos o simplemente expresar gratitud.

•Medios y comercios: programas especiales en TV, ventas de obento o dulces temáticos, y campañas para promover la conexión intergeneracional.

📌 Relación con otras efemérides

El espíritu de este día también está recogido en la Ley de Bienestar de los Ancianos, que designa:

•15 de septiembre como 老人の日 (Rōjin no Hi / Día de los Ancianos).

•15 al 21 de septiembre como 老人週間 (Rōjin Shūkan / Semana de los Ancianos).

Además, alrededor 🌏 Un valor universal con sabor japonés

Aunque Japón tiene esta fecha como feriado nacional, su espíritu conecta con valores universales: respeto, gratitud y aprendizaje de la experiencia acumulada.

En un país con una de las poblaciones más longevas del mundo, el no es solo una celebración simbólica: es también un recordatorio del desafío social del envejecimiento, y de la importancia de mantener a los mayores activos, incluidos y respetados.



