[kinenbi] Komeshoku no hi

🥢 El arroz, más que alimento: energía, tradición y símbolo cultural japonés

📍Tōkyō | 18 de septiembre

Cada día 18 del mes se celebra en Japón el Komeshoku no hi (米食の日 / Día del arroz). La fecha no es casualidad: el kanji de “arroz” （米）puede dividirse en los caracteres 「十」 (10) y 「八」 (8), formando así el número 18.

La conmemoración nació en 1978, impulsada por la prefectura de Mie, con un objetivo claro: frenar el abandono del arroz entre los jóvenes y promover su consumo en la vida diaria.

Además, como el mismo kanji 米 también puede interpretarse como 「八十八」 (88), el 18 de agosto tiene un peso especial y es considerado el “gran día del arroz” en Japón.

🌾 El arroz, mucho más que un alimento

El arroz no es solo un cereal en Japón:

Históricamente fue base de la economía y los impuestos en la era feudal.

Nutricionalmente, más del 70% de su composición son carbohidratos , que se transforman en energía para el cuerpo y el cerebro.

Forma parte de la identidad cultural japonesa: desde los onigiri hasta las ofrendas en los santuarios sintoístas.

El simple acto de kamakama (釜かま / cocinarlo en una olla) todavía se asocia con hogar, calidez y tradición familiar.

📉 El desafío actual: menos arroz en la mesa

Hace seis décadas, en 1962, cada japonés comía en promedio 118 kilos de arroz al año. Hoy la cifra ha caído a 50 kilos, menos de la mitad.

Las causas son evidentes:

Popularidad creciente de pan y fideos como alternativas rápidas y prácticas.

Cambios en los hábitos alimenticios, sobre todo entre jóvenes.

Una sociedad más globalizada donde conviven distintos estilos de comida.

🗾 Ejemplos locales

En Higashiōmi, Shiga, cada día 8 del mes se celebra también el “Día del arroz”, con un proyecto educativo que promueve:

Una dieta saludable.

El consumo del Ōmi-mai (arroz local).

El redescubrimiento de la importancia del arroz en la vida diaria.

🍙 Fechas relacionadas

17 de enero – Omusubi no hi (おむすびの日 / Día del Omusubi)

Conmemora la solidaridad tras el terremoto de Hanshin-Awaji de 1995 , cuando los voluntarios entregaron omusubi a los damnificados.

18 de junio – Onigiri no hi (おにぎりの日 /Día del Onigiri)

Dedicado a valorar este alimento sencillo y universal en Japón.

✨ En síntesis

El arroz sigue siendo el corazón de la mesa japonesa, aunque la vida moderna lo haya desplazado en parte. Recordar cada mes el Komeshoku no hi (米食の日 / Día del arroz) no es solo una invitación a comer arroz, sino a valorar las raíces culturales, la alimentación equilibrada y la memoria colectiva de un país donde el arroz fue sinónimo de vida y sustento.

