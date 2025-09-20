[kinenbi] Basu no Hi

De la desconfianza al hábito diario que cambió la vida de los japoneses

📍Tōkyō | 20 de septiembre

Hoy no es solo otro día en el calendario japonés. Para quienes han subido alguna vez a un autobús, ya sea en la bulliciosa Tokio o en algún pueblo tranquilo del campo, hoy es un día especial: se celebra el “Día del Autobús” (バスの日).

🚐 Un viaje que comenzó hace más de 120 años

Retrocedamos al 20 de septiembre de 1903, cuando las calles de Kyoto fueron testigos de algo completamente nuevo: por primera vez, un vehículo a motor —modificado a partir de un rudimentario automóvil de vapor— comenzó a recorrer la ruta entre Hori-kawa Nakadachiuri y Gion, pasando por Shichijō.

Seis pasajeros podían abordar aquel pequeño autobús, que no contaba con techo, ventanas ni protección contra la lluvia o el polvo. Sin embargo, en ese momento, era pura innovación. Lo operaba una empresa llamada Nii Shōkai (二井商会). Y así nació lo que hoy conocemos como el transporte público por autobús en Japón.

🐎 No fue un camino fácil

El inicio fue tan accidentado como los caminos de la época. La competencia con las carretas tiradas por caballos, conocidas como “norima-sha” (乗合馬車), no fue pacífica. Hubo sabotajes, quejas, y los vehículos sufrían constantes averías. La gente desconfiaba de esas «máquinas humeantes» que parecían más un experimento que una solución.

Pero con la llegada de la era Taishō (1912–1926), los automóviles comenzaron a ganar fiabilidad, y poco a poco los autobuses se convirtieron en parte del paisaje urbano y rural. Así comenzó la “etapa de cuna” del transporte en autobús, con vehículos pequeños, rutas irregulares y mucha voluntad.

🧳 Turismo sobre ruedas: el otro capítulo

Y si hablamos de autobuses, no podemos olvidar otro hito importante: El 15 de diciembre de 1925, en Tokio, se puso en marcha el primer servicio de autobús turístico regular del país, llamado «Yūran Bus»（ユーランバス）. Aquel servicio permitía a los visitantes conocer los puntos emblemáticos de la ciudad sin tener que caminar largas distancias. Por eso, esa fecha también tiene su lugar en el calendario como el “Día del Autobús Turístico”.

🧑‍🤝‍🧑 Mucho más que un vehículo

Hoy, más de un siglo después, millones de personas en Japón y en todo el mundo suben a un autobús cada día. Van a trabajar, al colegio, a ver a sus seres queridos, o simplemente a explorar.

Pero este 20 de septiembre, vale la pena detenerse un momento y recordar que, como todo en la historia del progreso humano, el viaje comenzó con una idea, mucha valentía… y un autobús sin techo en Kyoto.

Evolución del Autobús en Japón

Década de 1920 a 1930 : Se comenzaron a fabricar autobuses de forma local, lo que redujo la dependencia de las importaciones. Las empresas de transporte empezaron a mejorar los servicios, añadiendo más rutas y aumentando la frecuencia de los autobuses.

: Se comenzaron a fabricar autobuses de forma local, lo que redujo la dependencia de las importaciones. Las empresas de transporte empezaron a mejorar los servicios, añadiendo más rutas y aumentando la frecuencia de los autobuses. Posguerra : Tras la Segunda Guerra Mundial, Japón experimentó un rápido crecimiento económico, lo que impulsó la modernización del transporte público, incluyendo el uso masivo de autobuses para compensar la destrucción de las infraestructuras ferroviarias durante el conflicto.

: Tras la Segunda Guerra Mundial, Japón experimentó un rápido crecimiento económico, lo que impulsó la modernización del transporte público, incluyendo el uso masivo de autobuses para compensar la destrucción de las infraestructuras ferroviarias durante el conflicto. Década de 1970 a 1980 : Con el auge del automóvil privado, los servicios de autobuses empezaron a enfrentarse a una mayor competencia. No obstante, el autobús se mantuvo como un medio esencial en las zonas rurales y para aquellos que no podían permitirse un coche.

: Con el auge del automóvil privado, los servicios de autobuses empezaron a enfrentarse a una mayor competencia. No obstante, el autobús se mantuvo como un medio esencial en las zonas rurales y para aquellos que no podían permitirse un coche. Actualidad: Hoy en día, el autobús sigue siendo una parte crucial del sistema de transporte en Japón, complementando la extensa red ferroviaria, especialmente en áreas rurales y suburbanas. Las compañías de autobuses han implementado tecnologías avanzadas, como sistemas de pago sin contacto y vehículos ecológicos, como autobuses eléctricos y de hidrógeno.

Importancia Cultural y Actual

El Día del Autobús no solo celebra el inicio del servicio, sino también la importancia continua de este medio de transporte en la vida diaria de los japoneses.

Para muchas personas, el autobús es la única forma de llegar a áreas remotas o barrios suburbanos que no están bien conectados por tren.

Además, es una opción más económica y accesible, especialmente para los ancianos y los estudiantes.

En Japón, el transporte público es una parte integral de la cultura, y el autobús, junto con el tren y el metro, juega un papel esencial en mantener la eficiencia y la puntualidad por las que el país es conocido.

En este día, algunas compañías de autobuses organizan eventos especiales, como recorridos históricos, exposiciones de vehículos antiguos y promociones para fomentar el uso del autobús. También es común que se realicen charlas educativas en las escuelas, destacando la importancia del transporte público sostenible.

📸 Si tienes la suerte de subirte hoy a un autobús, quizás puedas imaginar por un momento cómo fue aquel primer recorrido en 1903. Y quién sabe… tal vez el espíritu pionero de ese día aún sigue viajando con nosotros. 🚌💨

©NoticiasNippon