[ninshin] “shokotan” en cuenta regresiva

Autorretrato desde la cama del hospital: entre insomnio, emoción y esperanza

📍Tōkyō | 19 de septiembre

La reconocida artista japonesa Shoko Nakagawa (40) atraviesa uno de los momentos más importantes de su vida.

Con el corazón lleno de ilusión y cierta dosis de ansiedad, compartió con sus seguidores en Instagram que ha ingresado al hospital para esperar la llegada de sus gemelos.

🌙 Una nueva etapa, con el recuerdo de su padre

Desde la cama del hospital, Shoko se tomó una selfie y confesó que la noche fue larga y difícil: “No pude dormir nada, creo que por los nervios y la emoción”.

La fecha del ingreso coincidió con el aniversario del fallecimiento de su padre, un detalle que ella interpreta como una señal de protección y compañía espiritual en este momento tan delicado.

👶 Dos vidas creciendo con fuerza

Con ternura, la cantante reveló que cada bebé pesa ya cerca de 2,5 kilos, lo que suma casi 5 kilos de vida latiendo dentro de ella.

Aun con el cansancio y la hinchazón en sus piernas, se mostró agradecida y optimista:

“Quiero aguantar lo más posible hasta la semana 37. ¡Voy a dar lo mejor de mí, ya casi llega el momento!”.

💖 El abrazo de miles de corazones

Los comentarios de sus seguidores se multiplicaron con mensajes de cariño y aliento:

“Te acompañamos como si fuéramos de tu familia”, “¡Ya falta poco para conocerlos, ánimo Shokotan!”, “Qué orgullo ver cómo has llegado hasta aquí”.

La artista, que ha compartido cada paso de este embarazo con transparencia y sencillez, se ha convertido en un símbolo de fortaleza y ternura a la vez.

✨ Una cuenta regresiva llena de emoción

Desde que anunció su matrimonio en 2023 y su embarazo en mayo de este año, Shoko ha permitido que el público la acompañe en este viaje tan íntimo. Hoy, a días de convertirse en madre, su sonrisa entre lágrimas y su valentía frente a la incertidumbre reflejan lo universal de la maternidad: la espera, la vulnerabilidad y la esperanza de un nuevo comienzo.

Pronto, la artista no estará sola en la cama de hospital: tendrá a dos pequeñas vidas en sus brazos, fruto de un sueño largamente esperado.



©NoticiasNippon