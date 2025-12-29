Controversia y salud: NINGNING se ausenta del Kōhaku tras polémica por su publicación en redes

📍Tōkyō | 29 de diciembre

La cadena pública japonesa NHK anunció este 29 de diciembre que NINGNING, miembro china del grupo femenino de K-pop aespa, no participará en la 76ª edición del Kōhaku Uta Gassen, el emblemático programa musical de fin de año que se transmite el 31 de diciembre. La agrupación actuará finalmente con tres integrantes: KARINA, GISELLE y WINTER.

Según informó la emisora y confirmó su agencia, NINGNING atraviesa un cuadro de influenza y los médicos le recomendaron reposo absoluto. La empresa pidió disculpas por el anuncio a tan pocos días del evento y agradeció la comprensión del público.

El comunicado también volvió a referirse a la controversia que rodeó a la cantante este año, luego de que en 2022 publicara en una app para fans la foto de una lámpara con forma de hongo nuclear, describiéndola como “linda”. La imagen generó críticas por su similitud con la nube de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki, un tema especialmente sensible en Japón.

La agencia reiteró que “no hubo intención de burla o menosprecio” y ofreció disculpas por “haber generado preocupación”, asegurando que extremarán el cuidado en futuras publicaciones.

El debate llegó incluso al Parlamento japonés: en la Comisión de Asuntos Internos del Senado, NHK explicó que verificó con la agencia que no hubo intención de trivializar el sufrimiento de las víctimas atómicas. Aun así, una petición en línea que pedía excluir al grupo del Kōhaku superó las 140.000 firmas. En contraste, la organización nacional de hibakusha (sobrevivientes de la bomba), Nihon Hidankyō, declaró que no tenía previsto exigir ninguna acción.

La dimensión histórica añade peso simbólico al tema: se calcula que unas 210.000 personas murieron hacia finales de 1945 por los efectos combinados de las bombas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki —calor extremo, radiación, ondas expansivas e incendios—, y aún hoy muchos sobrevivientes viven con secuelas.

Este año, además, el Kōhaku coincide con los 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial, y tanto Haruka Ayase como Hiroiki Ariyoshi, presentadores del programa, son originarios de Hiroshima, lo que subraya la sensibilidad del contexto.

Así, aespa llegará al icónico escenario de fin de año como trío y en medio de un clima de prudencia y disculpas, con la prioridad puesta —según la agencia— en la recuperación de NINGNING y en el respeto a una memoria histórica que sigue marcando profundamente a Japón y a sus vecinos.

¿Quienes son?

aespa es un grupo femenino de K-Pop formado por la agencia surcoreana SM Entertainment. Debutaron en noviembre de 2020 con la canción Black Mamba y el grupo está integrado por cuatro miembros: KARINA (surcoreana) , WINTER (surcoreana) GISELLE (surcoreana-japonesa) y NINGNING (china). Su concepto es muy particular: cada integrante tiene una versión virtual (avatar) llamada “ae” en un mundo digital llamado KWANGYA. Esta mezcla de identidad real y virtual fue una de las innovaciones más grandes del K-Pop reciente, conectando música, tecnología y narrativa futurista.

Desde su debut, aespa ha ganado gran popularidad mundial con éxitos como Next Level, Savage y Drama, además de recibir múltiples premios y presentarse en escenarios internacionales como Coachella. Su estilo combina pop, electrónica y hip-hop con imágenes muy estilizadas y un universo visual tipo ciencia ficción. Gracias a esto, aespa es visto como uno de los grupos más influyentes de la nueva generación del K-Pop.

Anexo

Comunicado NHK

📄 Sobre la presentación de aespa

29 de diciembre de 2025

Respecto a la participación de aespa en la 76ª edición del Kōhaku Uta Gassen de NHK:

Debido al mal estado de salud de la miembro NINGNING, el grupo actuará con las otras tres integrantes, sin NINGNING.

— 76ª edición del NHK Kōhaku Uta Gassen

Comunicado aespa



📄 Aviso sobre la participación en el “76.º NHK Kōhaku Uta Gassen”

29 de diciembre de 2025

Muchas gracias, como siempre, por el apoyo que brindan a aespa.

En relación con la participación de aespa en el “76.º NHK Kōhaku Uta Gassen”, queremos informar lo siguiente.

Respecto al contenido que NINGNING publicó en redes sociales, hemos recibido muchas observaciones y comentarios. Si bien dicha publicación no tenía ningún propósito o intención específica, entendemos que ha generado diversas preocupaciones. A partir de ahora, prestaremos aún mayor atención y cuidado en este tipo de asuntos.

Por otra parte, NINGNING continúa con problemas de salud y, tras ser examinada en el hospital, se confirmó que padece influenza. El médico determinó que necesita suficiente descanso y reposo. Por ello, nuestra empresa solicitó a NHK que, en esta ocasión, aespa participe en el Kōhaku únicamente con tres integrantes: KARINA, GISELLE y WINTER.

Les pedimos disculpas por el anuncio tan cercano a la fecha del evento y agradecemos profundamente su comprensión.



