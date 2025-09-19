Noticias Nippon

Noticias de Japón en español

Redes sociales

[sōsharunettowāku] El desafío de la convivencia

PorNoticiasNippon

Sep 19, 2025 #extranjeros, #Islam, #Musulmanes, #noticias de japón, #Noticias Nippon, #redes sociales, #Tokio, #ソーシャルネットワーク, #外国人

No se trata de religión, sino de cómo compartir y respetar el espacio público en una metrópoli superpoblada.

📍 Tōkyō | 19 de septiembre

En la capital japonesa se están empezando a observar escenas que generan debate en la sociedad japonesa: grupos de musulmanes que realizan sus oraciones en plena vía pública, particularmente cerca de comercios halal o en zonas transitadas.

Lo que para los fieles es un acto religioso cotidiano, para algunos transeúntes y usuarios de redes sociales se percibe como un obstáculo al libre tránsito.

En plataformas digitales, los comentarios no se han hecho esperar: hay quienes comparan la situación con Londres, donde el rezo en espacios públicos es más común, y quienes expresan preocupación por la convivencia en espacios reducidos de la ciudad.

Más allá de la religión, la discusión gira en torno a la convivencia urbana: Tokio es una metrópoli con calles estrechas y un flujo constante de peatones, donde la ocupación de espacios públicos puede generar tensiones inesperadas.

 

Marco legal en Japón

  • Libertad de culto: La Constitución japonesa (artículo 20) garantiza la libertad de religión. Nadie puede ser discriminado ni impedido de practicar su fe.

  • Uso del espacio público: Sin embargo, la Ley de Ordenanza de Vías Públicas y las normativas locales limitan las actividades que bloqueen el tránsito o generen “molestias públicas” (迷惑行為 meiwaku kōi). Esto incluye aglomeraciones que impidan el paso, independientemente de si son religiosas, culturales o de otro tipo.

  • Permisos especiales: Para reuniones públicas organizadas (manifestaciones, festivales, procesiones religiosas) suele requerirse un permiso de la policía local o del ayuntamiento. En cambio, oraciones espontáneas en grupo pueden entrar en un área “gris” legal si llegan a obstruir el paso.

En resumen, rezar en la calle no está prohibido por la religión en sí misma, pero sí puede ser sancionable si causa obstrucción o incumple normativas de convivencia y seguridad.

 

Contexto social

Japón está experimentando un aumento sostenido de residentes y turistas musulmanes, lo que visibiliza prácticas culturales y religiosas que antes eran menos comunes en el espacio público. Este fenómeno plantea un reto de adaptación:

  • Para los practicantes, encontrar lugares adecuados para rezar en ciudades donde las mezquitas y salas de oración aún son limitadas.

  • Para la sociedad local, generar espacios de convivencia respetuosa que no entren en conflicto con las normas urbanas y la cultura de orden en los espacios compartidos.

En este contexto, la tensión no proviene de la religión, sino del choque entre costumbres religiosas y regulaciones de uso del espacio público en una ciudad tan densa como Tokio.

 

 

©NoticiasNippon

Por NoticiasNippon

Entrada relacionada

Redes sociales

[sōsharunettowāku] De lo cotidiano a lo viral

Sep 19, 2025 NoticiasNippon
Africanos Redes sociales

[gaikokujin] polémica en la línea Yamanote

Sep 17, 2025 NoticiasNippon
Destacado Redes sociales

[gaikokujin] chino denuncia discriminación

Sep 17, 2025 NoticiasNippon

Si se lo perdió

Asiáticos

[gaikokujin] robo en menos de cinco minutos

2025-09-19 NoticiasNippon No hay comentarios
Tarento

[ninshin] “shokotan” en cuenta regresiva

2025-09-19 NoticiasNippon No hay comentarios
Redes sociales

[sōsharunettowāku] El desafío de la convivencia

2025-09-19 NoticiasNippon No hay comentarios
Efemérides

[kinenbi] Myōji no hi

2025-09-19 NoticiasNippon No hay comentarios
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.