[sōsharunettowāku] La línea Yamanote no es un circo

Nipones molestos tras acrobacias de un extranjero dentro de un tren

📍Tōkyō | 19 de septiembre

Un video difundido en redes sociales muestra a un extranjero realizando piruetas acrobáticas dentro de un tren de la concurrida línea Yamanote en la capital japonesa.

El hombre se colgó de los pasamanos y comenzó a balancearse y bailar. Fue el mismo quien se grabó con su smartphone y compartió en redes sociales.

Los usuarios de plataformas digitales coinciden en expresar malestar y rechazo señalando la falta de respeto hacia las normas de convivencia en el transporte público japonés.

Reacciones

En Japón, el transporte público es considerado un espacio de silencio, respeto y orden, especialmente en trenes concurridos como la Yamanote.

En redes sociales abundaron comentarios que calificaron el acto de “irresponsable” y “peligroso”.

Otros usuarios advirtieron que este tipo de comportamientos refuerzan estereotipos negativos hacia turistas y residentes extranjeros.

Incluso se mencionó que este tipo de actitudes pueden ser vistas como riesgo de accidente, ya que un frenazo repentino podría provocar lesiones a otros pasajeros.

Marco legal

En Japón, aunque la “acrobacia” como tal no está tipificada, sí puede encuadrarse en varias faltas legales:

Ley de Prevención de Molestias en el Transporte Público (迷惑防止条例 / meiwaku bōshi jōrei) Cada prefectura tiene normas que sancionan actos que incomoden o pongan en riesgo a otros en trenes o autobuses.

Multa: desde 10,000 hasta 100,000 yenes, dependiendo de la prefectura. Delito de Obstrucción del Trabajo Público (威力業務妨害罪 / iryoku gyōmu bōgai-zai) Si la conducta interrumpe el normal funcionamiento del tren o causa detenciones de servicio, podría aplicarse.

Pena: hasta 3 años de prisión o multa de 500,000 yenes. Normas de JR East Las compañías ferroviarias tienen potestad para detener al pasajero y entregar el caso a la policía ferroviaria .

En casos reiterados o graves, incluso pueden aplicar prohibición de uso del servicio.

Contexto y mensaje social

Japón vive un auge de visitantes extranjeros, lo que genera roces culturales. Mientras que para algunos turistas este tipo de actos son vistos como “entretenimiento” o “libertad de expresión”, en Japón se perciben como ruptura del orden público.

Este episodio ilustra un debate mayor:

¿Hasta qué punto los visitantes deben adaptarse estrictamente a las normas locales?

¿Cómo equilibrar turismo, convivencia y respeto en un país con una cultura de transporte tan disciplinada?

👉 En resumen, más allá de lo anecdótico, el incidente refuerza la idea de que el respeto a las normas no escritas en Japón es tan importante como las leyes formales.

