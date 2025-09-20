Noticias Nippon

[gaikokujin] extranjeras demandan a universidad nipona

#acoso sexual, #canadienses, #extranjeros, #noticias de japón, #Universidad de Yamanashi Gakuin

📍 El inicio de una ilusión que terminó en pesadilla

📍Tōkyō  |  20 de septiembre  

Cuando dos jóvenes canadienses decidieron estudiar en Japón, lo hicieron con la ilusión de vivir una experiencia académica y cultural transformadora.

Una de ellas llegó en 2015 y pasó cuatro años en la Universidad Yamanashi Gakuin; la otra, más recientemente, en 2023. Ambas se encontraron con un futuro brillante por delante… pero también con una vulnerabilidad que nunca imaginaron.

Según sus testimonios, fueron víctimas de tocamientos y abusos sexuales: una a manos de un profesor extranjero de nacionalidad india, la otra por parte de un estudiante nigeriano de intercambio.

 

 

💔 La indiferencia institucional

En su momento, ambas hicieron lo correcto: acudieron a la universidad, esperando protección y justicia. Sin embargo, la respuesta fue devastadora.

  • En el caso del profesor, la administración minimizó los hechos, justificándolos como una “diferencia cultural entre extranjeros”, como si las normas de respeto y consentimiento pudieran relativizarse según la nacionalidad.
  • En el caso del estudiante, tampoco hubo una respuesta clara ni medidas que garantizaran seguridad.

Esta indiferencia dejó a las víctimas aisladas y desamparadas. Hoy, desde Canadá, buscan justicia a través de una demanda por 30 millones de yenes  contra la universidad, el profesor y el estudiante que presentaron ante la Corte del Distrito de Tokio.

 

 

🎙️ Voces que no se callan

Una de ellas, Hillary Rosentreter, de 28 años, habló en una conferencia de prensa:

No perdonaré a la universidad. No ha hecho absolutamente nada para corregir la situación y proteger a sus estudiantes”.

Sus palabras reflejan no solo un reclamo personal, sino también un llamado de alerta a todo el sistema educativo japonés, que en muchas ocasiones ha sido criticado por carecer de protocolos sólidos contra el acoso y la violencia sexual.

 

 

⚖️ Marco Legal

🔹 Legislación aplicable

  1. Código Penal Japonés (刑法, Keihō)
    • Artículo 176: castiga los actos indecentes contra la voluntad de una persona (toqueteos, manoseos), con penas de 6 meses a 10 años de prisión.
    • Artículo 177: regula la violación (relaciones sexuales sin consentimiento), con penas de 5 a 20 años de prisión.
  2. Ley de Prevención del Acoso Sexual (男女雇用機会均等法, Danjo Koyō Kikai Kintōhō)
    • Obliga a universidades y empleadores a establecer medidas para prevenir y responder al acoso sexual.
    • La falta de protocolos puede derivar en responsabilidad civil y sanciones administrativas.
  3. Responsabilidad Civil (民法, Minpō)
    • Artículos 709 y 715: permiten a las víctimas reclamar indemnización por daños si se prueba negligencia de la institución en su deber de cuidado.

 

 

🚨 Posibles Sanciones y Consecuencias

  1. Para el profesor y el estudiante acusado
    • Procesos penales: prisión en caso de comprobarse actos indecentes o violación.
    • Sanciones civiles: pago de indemnizaciones adicionales a la víctima.
  2. Para la universidad
    • Sanción civil: si se demuestra que ignoró deliberadamente las denuncias, deberá pagar compensaciones económicas.
    • Daño reputacional: perder credibilidad internacional, algo crítico para universidades que dependen de estudiantes extranjeros.
    • Posible intervención administrativa: el Ministerio de Educación puede exigir protocolos y medidas correctivas.
  3. Impacto social
    • Estos casos refuerzan la crítica hacia Japón por la falta de sistemas claros de protección para estudiantes, sobre todo extranjeras.
    • El uso de la excusa de “diferencia cultural” podría incluso considerarse una forma de discriminación institucional.

 


