[gaikokujin] extranjeras demandan a universidad nipona

📍 El inicio de una ilusión que terminó en pesadilla
📍Tōkyō | 20 de septiembre
Cuando dos jóvenes canadienses decidieron estudiar en Japón, lo hicieron con la ilusión de vivir una experiencia académica y cultural transformadora.
Una de ellas llegó en 2015 y pasó cuatro años en la Universidad Yamanashi Gakuin; la otra, más recientemente, en 2023. Ambas se encontraron con un futuro brillante por delante… pero también con una vulnerabilidad que nunca imaginaron.
Según sus testimonios, fueron víctimas de tocamientos y abusos sexuales: una a manos de un profesor extranjero de nacionalidad india, la otra por parte de un estudiante nigeriano de intercambio.
💔 La indiferencia institucional
En su momento, ambas hicieron lo correcto: acudieron a la universidad, esperando protección y justicia. Sin embargo, la respuesta fue devastadora.
- En el caso del profesor, la administración minimizó los hechos, justificándolos como una “diferencia cultural entre extranjeros”, como si las normas de respeto y consentimiento pudieran relativizarse según la nacionalidad.
- En el caso del estudiante, tampoco hubo una respuesta clara ni medidas que garantizaran seguridad.
Esta indiferencia dejó a las víctimas aisladas y desamparadas. Hoy, desde Canadá, buscan justicia a través de una demanda por 30 millones de yenes contra la universidad, el profesor y el estudiante que presentaron ante la Corte del Distrito de Tokio.
🎙️ Voces que no se callan
Una de ellas, Hillary Rosentreter, de 28 años, habló en una conferencia de prensa:
“No perdonaré a la universidad. No ha hecho absolutamente nada para corregir la situación y proteger a sus estudiantes”.
Sus palabras reflejan no solo un reclamo personal, sino también un llamado de alerta a todo el sistema educativo japonés, que en muchas ocasiones ha sido criticado por carecer de protocolos sólidos contra el acoso y la violencia sexual.
⚖️ Marco Legal
🔹 Legislación aplicable
- Código Penal Japonés (刑法, Keihō)
- Artículo 176: castiga los actos indecentes contra la voluntad de una persona (toqueteos, manoseos), con penas de 6 meses a 10 años de prisión.
- Artículo 177: regula la violación (relaciones sexuales sin consentimiento), con penas de 5 a 20 años de prisión.
- Ley de Prevención del Acoso Sexual (男女雇用機会均等法, Danjo Koyō Kikai Kintōhō)
- Obliga a universidades y empleadores a establecer medidas para prevenir y responder al acoso sexual.
- La falta de protocolos puede derivar en responsabilidad civil y sanciones administrativas.
- Responsabilidad Civil (民法, Minpō)
- Artículos 709 y 715: permiten a las víctimas reclamar indemnización por daños si se prueba negligencia de la institución en su deber de cuidado.
🚨 Posibles Sanciones y Consecuencias
- Para el profesor y el estudiante acusado
- Procesos penales: prisión en caso de comprobarse actos indecentes o violación.
- Sanciones civiles: pago de indemnizaciones adicionales a la víctima.
- Para la universidad
- Sanción civil: si se demuestra que ignoró deliberadamente las denuncias, deberá pagar compensaciones económicas.
- Daño reputacional: perder credibilidad internacional, algo crítico para universidades que dependen de estudiantes extranjeros.
- Posible intervención administrativa: el Ministerio de Educación puede exigir protocolos y medidas correctivas.
- Impacto social
- Estos casos refuerzan la crítica hacia Japón por la falta de sistemas claros de protección para estudiantes, sobre todo extranjeras.
- El uso de la excusa de “diferencia cultural” podría incluso considerarse una forma de discriminación institucional.
