[gaikokujin] extranjeras demandan a universidad nipona

📍 El inicio de una ilusión que terminó en pesadilla

📍Tōkyō | 20 de septiembre

Cuando dos jóvenes canadienses decidieron estudiar en Japón, lo hicieron con la ilusión de vivir una experiencia académica y cultural transformadora.

Una de ellas llegó en 2015 y pasó cuatro años en la Universidad Yamanashi Gakuin; la otra, más recientemente, en 2023. Ambas se encontraron con un futuro brillante por delante… pero también con una vulnerabilidad que nunca imaginaron.

Según sus testimonios, fueron víctimas de tocamientos y abusos sexuales: una a manos de un profesor extranjero de nacionalidad india, la otra por parte de un estudiante nigeriano de intercambio.

💔 La indiferencia institucional

En su momento, ambas hicieron lo correcto: acudieron a la universidad, esperando protección y justicia. Sin embargo, la respuesta fue devastadora.

En el caso del profesor, la administración minimizó los hechos, justificándolos como una “diferencia cultural entre extranjeros”, como si las normas de respeto y consentimiento pudieran relativizarse según la nacionalidad.

En el caso del estudiante, tampoco hubo una respuesta clara ni medidas que garantizaran seguridad.

Esta indiferencia dejó a las víctimas aisladas y desamparadas. Hoy, desde Canadá, buscan justicia a través de una demanda por 30 millones de yenes contra la universidad, el profesor y el estudiante que presentaron ante la Corte del Distrito de Tokio.

🎙️ Voces que no se callan

Una de ellas, Hillary Rosentreter, de 28 años, habló en una conferencia de prensa:

“No perdonaré a la universidad. No ha hecho absolutamente nada para corregir la situación y proteger a sus estudiantes”.

Sus palabras reflejan no solo un reclamo personal, sino también un llamado de alerta a todo el sistema educativo japonés, que en muchas ocasiones ha sido criticado por carecer de protocolos sólidos contra el acoso y la violencia sexual.

⚖️ Marco Legal

🔹 Legislación aplicable

Código Penal Japonés (刑法, Keihō) Artículo 176: castiga los actos indecentes contra la voluntad de una persona (toqueteos, manoseos), con penas de 6 meses a 10 años de prisión.

Artículo 177: regula la violación (relaciones sexuales sin consentimiento), con penas de 5 a 20 años de prisión. Ley de Prevención del Acoso Sexual (男女雇用機会均等法, Danjo Koyō Kikai Kintōhō) Obliga a universidades y empleadores a establecer medidas para prevenir y responder al acoso sexual.

La falta de protocolos puede derivar en responsabilidad civil y sanciones administrativas. Responsabilidad Civil (民法, Minpō) Artículos 709 y 715: permiten a las víctimas reclamar indemnización por daños si se prueba negligencia de la institución en su deber de cuidado.

🚨 Posibles Sanciones y Consecuencias

Para el profesor y el estudiante acusado Procesos penales: prisión en caso de comprobarse actos indecentes o violación.

Sanciones civiles: pago de indemnizaciones adicionales a la víctima. Para la universidad Sanción civil: si se demuestra que ignoró deliberadamente las denuncias, deberá pagar compensaciones económicas.

Daño reputacional: perder credibilidad internacional, algo crítico para universidades que dependen de estudiantes extranjeros.

Posible intervención administrativa: el Ministerio de Educación puede exigir protocolos y medidas correctivas. Impacto social Estos casos refuerzan la crítica hacia Japón por la falta de sistemas claros de protección para estudiantes, sobre todo extranjeras.

El uso de la excusa de “diferencia cultural” podría incluso considerarse una forma de discriminación institucional.



©NoticiasNippon