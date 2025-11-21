[chosakukenhō] billonaria piratería de manga

Terremoto financiero: pérdidas estimadas en 8.5 billones de yenes al año

📍Tōkyō | 21 de noviembre

La industria editorial japonesa enfrenta un daño económico sin precedentes: publicaciones pirateadas —principalmente manga— están generando un perjuicio anual estimado en 8.5 billones de yenes (unos 55.2 mil millones de dólares), según una investigación reciente de ABJ, la mayor organización antipiratería del sector conformada por editoriales como Shueisha, Kodansha y LY Corp.

El informe revela un diagnóstico alarmante: más de 913 sitios piratas, operando desde múltiples países, fueron accedidos 2.85 mil millones de veces solo en junio, acumulando 700 millones de horas de visualización ilegal.

A partir de esta cifra, ABJ estimó que, si un tomo de manga de 500 yenes se lee en 30 minutos, en un solo mes se dejaron de pagar 1,400 millones de libros. Traducido a dinero: 704.8 mil millones de yenes solo en junio.

El impacto anual estimado supera por seis veces el tamaño total del mercado editorial japonés de 2024 (1.5 billones de yenes). Es un agujero económico que pone en riesgo no solo los ingresos de las editoriales, sino también la cadena creativa completa: dibujantes, asistentes, traductores, impresores y librerías.

🌏 ¿Quiénes consumen más piratería?

El análisis de tráfico internacional sorprendió incluso a la industria:

Indonesia encabezó el ranking , con pérdidas que ascienden a 92.3 mil millones de yenes en junio.

Japón , irónicamente, ocupó el segundo lugar ( 83.4 mil millones ).

Estados Unidos completó el podio con 79.1 mil millones.

Los idiomas más utilizados en estos portales fueron inglés, seguido de japonés y chino, lo que confirma la internacionalización del fenómeno.

Desde ABJ advierten que la mayoría de los operadores de estos sitios se encuentra en el extranjero, dificultando los procesos judiciales. Por ello, solicitan una cooperación gubernamental más fuerte para llevar estas causas a investigaciones penales fuera de Japón.

El problema no es nuevo, pero las cifras muestran que la piratería ha alcanzado una escala industrial, sostenida por traducciones no oficiales, redes de escaneo profesionalizadas y modelos de negocio basados en publicidad ilegal. Para la industria del manga —uno de los pilares culturales y económicos de Japón— la amenaza ya no es digital: es existencial.

⚖️ Marco legal

1. Ley de Derechos de Autor (著作権法)

Penaliza la reproducción, distribución, comunicación pública y descarga de obras sin autorización.

Desde las reformas de 2020 , incluso la descarga de contenidos ilícitos está sujeta a sanciones penales .

Las penas pueden incluir hasta 5 años de prisión y multas de hasta 5 millones de yenes para infractores individuales.

2. Ley de Medidas contra la Delincuencia Informática (不正アクセス禁止法)

Castiga a quienes operan o facilitan páginas que evaden sistemas de protección de derechos.

Se aplica a redes organizadas que utilizan servidores en el extranjero.

3. Cooperación internacional y extradición

Japón se apoya en acuerdos multilaterales, como: TLC transfronterizos de propiedad intelectual , Convenio de Budapest sobre ciberdelincuencia , acuerdos bilaterales con países del Sudeste Asiático.

Sin embargo, no todos los países cooperan, lo que complica la disuasión penal.

4. Sanciones administrativas y civiles

Las editoriales pueden exigir indemnizaciones , cierre de servidores, medidas cautelares y derribo de enlaces en buscadores.

La reparación civil puede llegar a miles de millones de yenes dependiendo del alcance del daño.

©2025 NoticiasNippon