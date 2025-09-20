[warui manā] chinos en el metro de Tokio

Turistas ignoran aviso en chino y convierten pasillo del metro de Tokio en “sala de equipaje”

📍Tōkyō | 20 de septiembre

En pleno pasadizo subterráneo de una estación del metro de Tokio, un grupo de turistas fue captado sentado en el suelo, con varias maletas abiertas y pertenencias desparramadas.

La escena podría parecer un simple descanso de viaje, pero en Japón adquirió un tono mucho más problemático: justo al lado había un aviso en chino, pidiendo explícitamente no abrir ni ordenar equipaje en ese lugar porque obstruye el paso de los demás usuarios.

📍 El escenario

El letrero, en japonés y en chino, advierte claramente:

“No extienda su equipaje porque entorpece el paso” 「通行の妨げになるので荷物を広げないでください」

A pesar de ello, los visitantes decidieron usar el pasillo como sala improvisada: abrieron maletas, acomodaron bolsas, e incluso se sentaron sobre los mismos equipajes.

😡 La reacción social

La imagen, difundida en redes japonesas, generó malestar e indignación. Muchos usuarios señalaron que no se trata solo de “una falta menor”, sino de una muestra de descuido hacia normas básicas de convivencia en espacios públicos. El hecho de que el aviso estuviera escrito también en chino fue interpretado por los internautas como un acto de ignorancia voluntaria más que de desconocimiento.

Comentarios en redes destacaban frases como:

“No es que no entiendan el idioma, es que no quieren respetar”.

“En Japón cuidamos mucho el orden, esto se siente como una invasión al sentido común”.

🌏 Contexto cultural

En Japón, el metro es uno de los espacios públicos más regulados y organizados:

Se evita comer o beber dentro de los pasillos.

No se bloquean accesos ni pasajes, especialmente en horas de gran flujo.

Las normas suelen estar indicadas en varios idiomas para orientar a los turistas.

El incumplimiento, sobre todo cuando es tan visible, hiere la sensibilidad local porque daña la imagen de armonía y respeto que caracteriza al transporte japonés.

📸 Impacto en la percepción

La foto no tardó en viralizarse como símbolo del choque cultural entre la disciplina japonesa y las costumbres de algunos visitantes extranjeros. Mientras algunos defendían que se trata de un simple malentendido, otros insistieron en la necesidad de mayor educación turística y sanciones más estrictas para este tipo de actitudes.

👉 En suma, la escena va más allá de unas maletas abiertas: representa la frustración de los japoneses ante turistas que ignoran reglas claras, incluso cuando se les explican en su propio idioma, y que transforman un espacio de tránsito en un lugar de incomodidad colectiva.

©NoticiasNippon