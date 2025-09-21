[sōsharunettowāku] incidente de MEOVV en Tokio

Debate en Japón: ¿arte callejero o uso indebido del espacio público?

📍Tokyo, 21 de septiembre

En plena noche cerca de la Torre de Tokio, la agrupación surcoreana MEOVV grababa un video musical o de promoción en la vía pública, rodeadas de cámaras y teléfonos. Todo parecía transcurrir con normalidad hasta que ocurrió lo inesperado.

Una de las integrantes, al moverse con energía durante la grabación, golpeó accidentalmente a un transeúnte que pasaba por el cruce.

El hombre, sorprendido, hizo un gesto de molestia y se alejó, mientras las jóvenes seguían con la filmación y el resto del grupo trataba de mantener la calma.

El momento fue grabado y rápidamente subido a redes sociales, donde se viralizó y generó reacciones divididas: algunos usuarios lo vieron como un simple accidente, otros criticaron la “invasión del espacio público” y la falta de precaución hacia los peatones.

⚖️ Marco legal

Grabación en la vía pública En Japón, filmar en calles y espacios abiertos no es ilegal en sí mismo, pero para producciones organizadas se recomienda o exige tramitar un permiso de filmación (特別使用許可 tokubetsu shiyō kyoka), sobre todo en lugares emblemáticos como los alrededores de la Torre de Tokio o cruces concurridos.

sobre todo en lugares emblemáticos como los alrededores de la Torre de Tokio o cruces concurridos. Si el rodaje interfiere con el tránsito peatonal o vehicular, las autoridades pueden considerar que obstruye el uso legítimo del espacio público (道路使用違反 dōro shiyō ihan). Contacto físico accidental El golpe a un transeúnte, al ser claramente accidental, no constituye delito mientras no haya lesiones graves ni intención.

En el peor de los casos, si la persona se sintiera perjudicada, podría alegar lesiones leves (軽傷 keishō) o molestias públicas (迷惑行為 meiwaku kōi), pero es raro que derive en sanciones si ambas partes lo manejan con disculpas inmediatas. Posibles sanciones administrativas Si no tenían permiso de filmación y la actividad generó quejas, la policía local o el gobierno metropolitano podrían amonestarlas verbalmente o incluso aplicar una multa administrativa por uso indebido de la vía pública.

Sin embargo, en la práctica, muchos grupos de fans o artistas graban sin autorización formal, y solo se actúa si la situación causa congestión, riesgos o denuncias.

🌐 Reacción social y cultural

En redes japonesas, algunos comentarios resaltaron la poca consideración hacia los peatones, un tema sensible en un país donde el respeto al espacio compartido es fundamental.

Otros usuarios señalaron que se trata de un malentendido sin mala intención, defendiendo a las integrantes y criticando la “exageración” de algunos internautas.

El hecho se suma a una conversación más amplia en Japón sobre turismo, grabaciones y espectáculos callejeros sin permiso, donde la línea entre entretenimiento y molestia pública suele ser difusa.

✅ Conclusión: No parece que #MEOVV haya cometido un delito grave. En el peor escenario, podrían recibir una advertencia o multa administrativa por filmar sin permiso, pero el golpe al transeúnte, al ser un accidente sin consecuencias graves, no tendría repercusiones legales serias.

Anexo

¿Quiénes son?



MEOVV es un grupo femenino de K-pop formado en Corea del Sur bajo la agencia The Black Label. Debutaron en septiembre de 2024 con el sencillo digital “Meow” y actualmente cuentan con cinco integrantes: Sooin, Gawon, Anna, Narin y Ella. El nombre del grupo se pronuncia como “Meow” y está inspirado en el acrónimo My Eyes Open VVide, donde el uso de las dos “V” en lugar de una “W” busca transmitir fuerza visual y representar a cada miembro. Su propuesta artística combina la frescura juvenil con un estilo sofisticado y visualmente impactante, lo que les ha permitido destacar rápidamente dentro de la competitiva escena del K-pop.

Desde su debut, MEOVV ha expandido su discografía con sencillos como “Toxic” y, en 2025, con el lanzamiento de su primer EP My Eyes Open VVide, que incluye temas como “Hands Up” y “Drop Top”. Entre sus integrantes, destacan perfiles con experiencia previa en la moda y el entretenimiento: Ella Gross, reconocida modelo infantil internacional, y Anna, de origen japonés, también vinculada al modelaje desde temprana edad. Esta mezcla de talento multicultural y una imagen cuidadosamente diseñada les ha permitido atraer seguidores tanto en Corea como a nivel global.

©️Noticias Nippon