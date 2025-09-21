[sōsharunettowāku] extranjero en tren

Infracción en pleno vagón: la Ley de Ferrocarriles prohíbe ventas no autorizadas

📍Tōkyō, 21 de septiembre

En medio del silencio habitual de un vagón en un tren japonés, un extranjero rompe la rutina.



Con una bolsa de chocolates en la mano, comienza a ofrecerlos a los pasajeros como si estuviera en un mercado callejero.

La escena quedó grabada en video y pronto circuló en redes sociales niponas, desatando un mar de comentarios: sorpresa, incomodidad y, sobre todo, indignación.

Para los japoneses, el tren no es solo un medio de transporte: es un espacio de orden, calma y respeto compartido.

Comer fuerte ya está mal visto, hablar en voz alta es criticado, y mucho más aún realizar ventas ambulantes.

Lo que para algunos podría parecer una acción inocente, en Japón se interpreta como una falta de civismo y un desafío a las reglas no escritas de convivencia.

⚖️ El marco legal

Detrás del malestar social existe un soporte jurídico claro:

Ley de Ferrocarriles (鉄道営業法, Tetsudō Eigyō-hō) El artículo 34 y siguientes facultan a las compañías ferroviarias a prohibir actos no relacionados con el transporte dentro de trenes y estaciones. La venta no autorizada entra en esta categoría.

Las empresas pueden pedir la expulsión del pasajero e incluso aplicar sanciones administrativas. Ordenanzas municipales y reglamentos de cada operador ferroviario JR East, Tokyo Metro, Keio, Odakyu, etc., establecen en sus reglamentos que está prohibido “realizar actividades comerciales, publicitarias o de captación de clientes” sin permiso previo. Posibles infracciones complementarias Obstrucción de negocios (業務妨害罪, gyōmu bōgai-zai, art. 233-234 Código Penal): si la conducta interfiere con la operación del tren.

Venta sin licencia (無許可営業, mukyoka eigyō): si se considera actividad comercial sin el permiso correspondiente.

🔎 ¿Qué sanciones podría enfrentar?

Expulsión inmediata del tren por parte del personal ferroviario.

Multa administrativa según los reglamentos del operador.

En casos reincidentes o si se genera altercado, posible detención por obstrucción de negocios.

Si es extranjero en condición de turista o residente, la conducta puede quedar registrada como “mal comportamiento”, lo cual podría afectar trámites migratorios futuros (renovación de visado o entrada al país).

🌏 Reflexión

La venta de chocolates, que en otros países podría parecer un gesto simpático de subsistencia, en Japón se transforma en un choque cultural. Aquí, el orden y el respeto al espacio público son valores centrales, y romperlos —aunque sea con dulces en mano— genera rechazo.

La crónica deja en evidencia una realidad: vivir o visitar Japón implica entender que el transporte no es un escenario para negocios improvisados, sino un símbolo de disciplina colectiva. Y aunque no se trata de un “gran crimen”, sí puede tener consecuencias legales y sociales inesperadas.

