[sōsharunettowāku] extranjera en Fukuoka

Esperar a la dueña no basta: la Ley de Bienes Perdidos exige entrega inmediata

📍Tōkyō, 21 de septiembre

Era un día de béisbol en Japón. Entre el bullicio de los aficionados, los cánticos de las barras y el vaivén en los pasillos del estadio, una extranjera encontró algo inesperado en el baño: un teléfono móvil olvidado en el suelo.

En lugar de guardarlo o llevarlo de inmediato a la policía, decidió esperar con paciencia a que sonara. Su idea era sencilla: que la propietaria llamara y así devolverlo directamente en sus propias manos.

Su gesto transmitía buena fe y empatía: quería asegurarse de que ese objeto tan personal regresara a quien lo había perdido.







⚖️ El marco legal

Pero en Japón, las cosas no siempre se juzgan solo por la intención.

Existe la Ley de Bienes Perdidos (遺失物法, Ishitsubutsu-hō), que establece con claridad que todo objeto encontrado debe ser entregado “sin demora” a la policía o al personal responsable del lugar (por ejemplo, seguridad o administración del estadio).

El Código Penal (artículo 254) incluso contempla la figura de “apropiación indebida de cosa perdida” (占有離脱物横領罪), que sanciona a quien se queda con un objeto ajeno sin entregarlo a las autoridades, aunque lo haya encontrado de manera casual.

En la práctica, los policías japoneses entienden los matices:

Si el hallador no usa el objeto, no borra datos ni se beneficia de él, y lo devuelve pronto, el caso suele cerrarse como una acción de buena voluntad.

Pero si el teléfono hubiera sido retenido mucho tiempo, o peor aún, manipulado, entonces sí podría interpretarse como una violación de la ley.

🌸 La lectura humana de este gesto

La extranjera actuó con buena intención, y seguramente la dueña agradeció recibir su teléfono directamente. Sin embargo, en el contexto japonés, lo correcto habría sido entregarlo de inmediato al personal del estadio. Así se evitan malentendidos, sospechas o incluso problemas legales.

Este episodio refleja algo profundo de la cultura japonesa:

La confianza en el sistema de objetos perdidos, donde millones de pertenencias regresan a sus dueños cada año gracias a la entrega inmediata.

Y también la brecha cultural, donde un extranjero puede pensar que esperar es un acto de cortesía, mientras que la ley japonesa lo ve como una omisión formal.

👉 En conclusión: la extranjera obró bien desde lo humano, pero no del todo correcto desde lo legal. Un pequeño choque entre el corazón y la norma, en un país donde la honestidad está institucionalizada en las leyes.

©️Noticias Nippon