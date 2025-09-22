[sōsaisen] Takaichi endurece tono sobre extranjeros

Takaichi arranca la contienda del Jimintō con dardo directo a turistas extranjeros

📍Tōkyō | 22 de septiembre

Hoy se dio inicio oficial a la contienda por la presidencia del Partido Liberal Democrático (自民党, LDP), que definirá el próximo líder del partido —y, con casi total seguridad, del país— en la votación prevista para el 4 de octubre.

La carrera abrió con la sesión de discursos de presentación de intenciones en la sede del partido en Tokio. Entre los protagonistas, destacó el tono marcadamente conservador de 高市早苗 (Takaichi Sanae), exministra de Seguridad Económica, quien colocó el tema de los extranjeros en el centro de su discurso inicial.

🎙️ El discurso

Takaichi inició con un gesto identitario: “Soy una mujer de Nara, criada en la tierra de Yamato”. Acto seguido, evocó un poema de Ōtomo no Yakamochi, del Manyōshū, sobre los ciervos de Nara, símbolo cultural protegido. Desde esa metáfora lanzó su crítica:

Denunció a turistas extranjeros que maltratan ciervos en Nara, ya sea pateándolos o asustándolos a golpes.

Extendió esa imagen a una advertencia: si hay visitantes que vienen “a propósito a dañar lo que los japoneses valoran”, entonces Japón “debe hacer algo”.

Fue la primera candidata en introducir la cuestión de los extranjeros dentro del debate, en un tono de defensa de la identidad nacional frente al turismo y la globalización.

🏛️ Posicionamiento político

Además de la cuestión migratoria y de visitantes extranjeros:

Takaichi se reivindicó heredera del legado de Abe Shinzo, recordando que el 21 de septiembre habría sido su cumpleaños. Subrayó que comparte su visión y liderazgo.

Reafirmó su compromiso con las banderas tradicionales del ala conservadora del LDP: Reforma del Código de la Casa Imperial (皇室典範) para garantizar la sucesión masculina. Reforma constitucional para incluir explícitamente a las Fuerzas de Autodefensa.

También prometió una renovación en la estructura de la dirigencia del partido, con mayor inclusión de mujeres y nuevas generaciones.

🌏 Contexto e implicaciones para los extranjeros

Este tipo de discurso refleja tensiones latentes en la sociedad japonesa:

Turismo masivo y conductas irrespetuosas: el caso de los ciervos de Nara se ha vuelto símbolo del malestar local frente a ciertos visitantes extranjeros que no comprenden (o no respetan) las normas culturales.

Clima político más duro: al vincular la defensa del patrimonio con la idea de “extranjeros que gozan dañando lo japonés”, Takaichi abre la puerta a propuestas de mayor control y sanción hacia turistas y eventualmente a un discurso más restrictivo hacia los residentes extranjeros.

Impacto simbólico: este relato refuerza una visión de los extranjeros como potencial amenaza a los valores nacionales, en contraste con candidatos más enfocados en economía o reformas internas.

📌 Conclusión

La intervención de Takaichi Sanae en el arranque de la campaña no solo reafirmó su identidad conservadora, sino que colocó a los extranjeros en el centro del debate cultural y político. Para residentes y turistas, este mensaje sugiere que la cuestión migratoria y de convivencia intercultural será uno de los puntos sensibles de la contienda, en un momento en que Japón necesita mano de obra extranjera, pero donde crece la presión social por regular su presencia y conducta.

