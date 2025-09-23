[kinenbi] Shūbun no hi

Memoria y gratitud: un feriado para honrar a los ancestros y recordar a los difuntos en el ohigan.

📍Tōkyō | 23 de septiembre

Cada 23 de septiembre (aprox.), Japón se detiene un instante para mirar el cielo, recordar a sus ancestros y reconocer el equilibrio de la naturaleza.

Ese día es Shūbun no Hi (秋分の日) una de las fechas más simbólicas del calendario nipón, cargada de historia, espiritualidad y hasta de implicaciones sociales en la vida cotidiana.

🌅 Origen y sentido

Fundamento legal: Este feriado se estableció en 1948 con la Ley de Días Festivos Nacionales

Espíritu de la celebración: más allá de un descanso laboral, su esencia es “honrar a los antepasados y recordar a los difuntos” 「祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ」

Conexión budista: coincide con el Ohigan (お彼岸 ), un periodo de siete días (tres antes, tres después y el día central). Según la tradición, el mundo de los vivos y el de los difuntos están más cerca, por lo que muchas familias visitan cementerios y ofrendan flores o incienso.

🌍 El fenómeno natural

El equinoccio de otoño marca el momento en que el día y la noche son casi iguales. Aunque técnicamente la jornada tiene un poco más de luz solar, la simbología es clara: el equilibrio, el cambio de estación y el inicio de días más cortos hacia el invierno.

El gobierno determina cada año la fecha exacta basándose en cálculos astronómicos del Observatorio Nacional.

👑 De ritual imperial a fiesta nacional

Antes de la posguerra, el 23 de septiembre era el Shūki Kōrei-sai (秋季皇霊祭), un solemne rito sintoísta en el Palacio Imperial para honrar a los emperadores y miembros de la familia real fallecidos. Aunque dejó de ser fiesta pública en 1947, el ritual continúa hoy en día en la corte, al igual que en primavera con el Shunki kōreisai (春季皇霊祭).

🗓️ Impacto en la vida moderna

El equinoccio no solo tiene un valor espiritual, también genera movimiento en el calendario japonés:

Con la reforma del sistema Happy Monday en 2003, el Keirō no Hi (敬老の日, Día del Respeto a los Mayores) pasó a celebrarse el tercer lunes de septiembre.

pasó a celebrarse el tercer lunes de septiembre. Cuando ambas fechas se alinean con fin de semana, surgen raras cadenas de 4 o 5 días libres conocidas popularmente como: Silver Week (シルバーウィーク, Semana Plateada) En ocasiones excepcionales: Platinum Week (プラチナウィーク, Semana platinada)



Para muchos japoneses, representa una pausa otoñal similar al “Golden Week” de primavera.

🕊️Dimensión

Ese día las calles se llenan de familias rumbo al cementerio, con flores y dulces tradicionales como el ohagi de arroz y anko (pasta de frijol rojo). Es también un momento de reflexión: se agradece a quienes nos precedieron y se reafirma el vínculo intergeneracional en una sociedad que valora profundamente el respeto a los mayores.

✅ En resumen:

El Shūbun no Hi (秋分の日) es mucho más que un feriado. Es un puente entre ciencia y espiritualidad, entre el calendario civil y el religioso, entre la tradición imperial y la vida cotidiana moderna. En un país donde los ritmos laborales son intensos, este día recuerda la importancia de detenerse, mirar atrás y valorar tanto la naturaleza como los lazos familiares que nos sostienen.



