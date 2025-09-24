[kinenbi] tatami no hi

Más que un piso: símbolo de hogar, pureza y bienestar

📍Tōkyō | 24 de septiembre

En Japón, el tatami no es simplemente un piso: es un símbolo de hogar, de tradición y de una forma de vida que conecta lo cotidiano con lo espiritual.

Por ello, cada 29 de abril y cada 24 de septiembre se conmemora el “Día del Tatami” (畳の日), una efeméride instaurada por la 全国畳産業振興会 (Asociación Nacional para la Promoción de la Industria del Tatami) con sede en Kioto.

🌱 Origen de la fecha

29 de abril: Coincidía originalmente con el “Día del Verde” (みどりの日), evocando el color fresco del igusa (い草, junco japonés), materia prima esencial del tatami.

24 de septiembre: Marca el inicio de la Semana de la Higiene Ambiental y también es “Día de la Limpieza” (清掃の日), resaltando el tatami como material saludable y ecológico en la vida doméstica.

La fecha fue reconocida oficialmente por la Asociación Japonesa de Días Conmemorativos (日本記念日協会), reforzando su carácter cultural.

📏 El mundo de las medidas del tatami

El tatami no es igual en todo Japón: su tamaño varía según la región, lo que a su vez influye en la arquitectura de las casas. Los más comunes son:

京間 (Kyōma o Honma) – estándar de Kioto y el más antiguo; grande y espacioso.

中京間 (Chūkyōma o Sanrokuma) – usado en la zona de Nagoya.

江戸間 (Edoma o Kantōma) – extendido en el este de Japón, más pequeño, nacido en tiempos del shogunato Tokugawa.

団地間 (Danchima) – tamaño reducido, empleado en complejos de vivienda pública.

👉 En general, la escala va de mayor a menor: 京間 ＞ 中京間 ＞ 江戸間 ＞ 団地間.

Además, existen estilos particulares como el 琉球畳 (Ryūkyū tatami), cuadrado y sin bordes, típico de Okinawa y muy popular en diseños modernos.

🏯 Un viaje histórico

Época Momoyama (siglo XVI, Toyotomi Hideyoshi): el tatami comienza a organizar la disposición arquitectónica de los palacios y templos.

Época Edo (siglo XVII, Tokugawa Ieyasu): surge el Edoma, con medidas reducidas. Se dice que el shōgun acortó el “ken” (unidad de medida) para recaudar más impuestos de arroz en los registros agrarios. Así, hasta la fiscalidad moldeó el tamaño de los tatamis.

Este detalle muestra cómo el tatami no solo es un objeto doméstico, sino también un reflejo de la política, la economía y la vida social japonesa.

🪷 Contexto humano y cultural

Caminar descalzo sobre un tatami recién tejido desprende un aroma fresco, casi herbal, que muchos japoneses asocian con la infancia y la tranquilidad de la casa de los abuelos. En un mundo urbanizado y de pisos de madera o concreto, esta conmemoración busca recordar la importancia de mantener vivas las raíces.

El tatami es también un escenario espiritual:

En las salas de té (茶室, chashitsu), su disposición regula la forma en que los invitados se mueven.

En la vida diaria, delimita espacios de descanso, meditación y convivencia familiar.

Por ello, el “Día del Tatami” invita no solo a valorar la industria y su preservación, sino también a redescubrir el vínculo entre naturaleza, arquitectura y bienestar humano.

✨En síntesis

El Día del Tatami es más que una fecha conmemorativa: es una celebración de la identidad japonesa. Desde el igusa verde hasta las medidas dictadas por shogunes y emperadores, el tatami habla de historia, cultura, economía y vida cotidiana. Al recordarlo cada 29 de abril y 24 de septiembre, Japón reafirma que su tradición no está en los museos, sino bajo los pies de quienes la caminan cada día.



©NoticiasNippon