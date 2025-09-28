[sōsharunettowāku] Extranjeras bajo crítica

Redes estallan contra video viral en transporte público japonés

📍Tōkyō, 28 de septiembre

En redes sociales ha generado indignación un video grabado dentro de un tren en Japón.

En la imagen se observa a varias mujeres extranjeras, una de ellas mirando a la cámara con gesto confiado, mientras al fondo pasajeros japoneses aparecen incómodos o intentando ignorar la situación.

Al lado de la extranjera protagonista, que se encuentra en asientos prioritarios para adultos mayores, embarazadas o personas con discapacidad, se ubica una japonesa quien al percatarse que la están grabando se cubre parte del rostro con una pequeña toalla.

Cabe recordar que es una práctica común en las mujeres japonesas cuando se encuentran incómodas en lugares públicos.

En Japón, el transporte público es considerado un espacio de tranquilidad y respeto colectivo, donde se espera que los usuarios guarden silencio, eviten llamadas telefónicas y no molesten a otros pasajeros.

Grabar videos dentro del tren —especialmente captando los rostros de personas sin su consentimiento— se percibe como una falta de respeto y, en algunos casos, como una posible infracción legal.







📜 Marco legal

Derecho a la privacidad (肖像権, shōzōken): La ley japonesa protege la imagen de las personas. Filmar o difundir el rostro de alguien sin permiso puede ser considerado una violación a su derecho a la intimidad.

Aunque no siempre deriva en arrestos inmediatos, sí puede dar lugar a denuncias civiles por daños y perjuicios. Molestias públicas (迷惑行為, meiwaku kōi): La grabación en transporte público puede clasificarse como un acto de “conducta molesta”. Varias prefecturas cuentan con ordenanzas contra actos que incomoden a otros pasajeros. Difusión en redes sociales: Cuando los videos se usan para monetización o entretenimiento, la situación empeora: se puede considerar uso indebido de la imagen con fines comerciales sin consentimiento.

⚖️ Posibles sanciones para extranjeros infractores

Advertencias o intervención policial: La policía en Japón puede intervenir de oficio si recibe reportes de pasajeros o del personal ferroviario.

Multas administrativas: En caso de que se invoquen ordenanzas locales sobre conducta en espacios públicos.

Demandas civiles: Las personas grabadas podrían exigir compensaciones económicas.

Impacto migratorio: En casos reiterados o graves, un extranjero puede enfrentar problemas con su estatus de residencia, e incluso riesgos para futuras renovaciones de visa.

🌐 Indignación en redes

En Twitter y TikTok, el hashtag #Extranjeras se ha vuelto tendencia entre usuarios japoneses y latinoamericanos residentes.

Los comentarios reflejan enojo por lo que se percibe como irrespeto a la cultura japonesa del transporte y un ejemplo más del problema de los llamados 迷惑系YouTubers (YouTubers problemáticos que buscan provocar para ganar seguidores).

Mensajes como:

“Los trenes en Japón no son para hacer shows ni transmisiones.”

“Esto da mala fama a los extranjeros que sí respetan las normas.”

La presión social en Japón puede ser tan fuerte como la sanción legal: la crítica pública genera un estigma difícil de borrar.

📌 En resumen:

Este caso es otro ejemplo de cómo las diferencias culturales en torno a la privacidad y la convivencia en espacios públicos pueden llevar a conflictos. Para los extranjeros residentes o turistas, el respeto a las normas no escritas —como el silencio en los trenes y la privacidad de los demás— es tan importante como cumplir con la ley.

©️2025 NoticiasNippon