[sōsharunettowāku] Extranjero imprudentes

Indignación en redes: imprudencia en el famoso cruce de Shibuya

📍Tōkyō | 27 de septiembre

En redes sociales japonesas se viralizó un video donde dos extranjeros conducen una bicicleta eléctrica compartida de LUUP en plena intersección de Shibuya, nada menos que en uno de los cruces más concurridos del país.

Lo grave del caso es que ambos personajes iban en sentido contrario sobre una avenida de alto tráfico, sin mostrar preocupación por los autos ni peatones.

📌 Contexto

LUUP es un sistema de bicicletas y e-scooters compartidos muy popular en Tokio y otras ciudades.

Para usarlos, es obligatorio respetar las normas viales japonesas, que incluyen circular siempre en el sentido del tráfico y nunca en las aceras peatonales, salvo excepciones claramente señalizadas.

En Japón, los ciclistas se consideran vehículos ligeros, por lo que tienen que obedecer semáforos y señalización igual que los autos.





⚖️ Marco legal

Código de Tránsito Japonés (道路交通法, Dōro Kōtsū-hō) Circular en dirección contraria constituye una infracción (逆走, gyakusō). Puede implicar una multa de hasta 50,000 yenes o sanciones administrativas. La policía puede detener e interrogar al infractor, incluso si es extranjero.

En el caso de los vehículos de movilidad personal (PMV) como los LUUP: Desde 2023 se endurecieron las reglas. Para extranjeros, no conocer la norma no exime de responsabilidad.



💬 Reacciones en redes

Usuarios japoneses expresaron enojo porque se trata de una conducta peligrosa que afecta la imagen de los extranjeros en Japón.

Algunos reclaman mayor control policial en Shibuya, punto turístico donde se han multiplicado comportamientos imprudentes por visitantes.

Otros piden a LUUP implementar mensajes más claros en varios idiomas para evitar malentendidos entre turistas.

🌍 Impacto en extranjeros residentes y turistas

Casos como este refuerzan el estereotipo del “gaikokujin maleducado”, lo que afecta también a quienes sí cumplen la ley.

La policía japonesa tiene autoridad para emitir advertencias, multas o incluso cancelar permisos temporales de uso de bicicletas compartidas.

En incidentes graves, puede llegar a impactar estatus migratorio si se acumulan infracciones.

👉 En conclusión: usar LUUP en Japón implica responsabilidad. Para evitar sanciones y conflictos, es vital que los extranjeros se informen de las normas de tránsito locales antes de subirse a una bici o scooter eléctrico.



