[gaikokujin] La gran migración del Guóqìngjié

Japón, destino extranjero favorito de los turistas chinos en la Semana Dorada 2025

📍Tōkyō | 29 de septiembre

Del 1 al 8 de octubre, China se paraliza para celebrar su Día Nacional (国慶節 / Guóqìngjié), el equivalente a un “megapuente” que marca el aniversario de la fundación de la República Popular en 1949.

No se trata de un feriado cualquiera: es una de las temporadas de viaje más intensas del mundo, comparable al chunyun (春運) de Año Nuevo Lunar.

🚗 Cifras que marean: 2.360 millones de desplazamientos

En una conferencia de prensa del 28 de septiembre, las autoridades chinas anunciaron que se prevé un total de 23,6 milmillones de desplazamientos de personas durante esta “semana dorada”.

80% por carretera : los autos particulares dominan el paisaje, lo que anticipa enormes atascos en autopistas de entrada y salida de las grandes ciudades.

🚉 Trenes y ✈️ aeropuertos también vivirán jornadas críticas, con boletos agotados semanas antes.

Para dimensionar: son más de 16 viajes por cada habitante de China en apenas ocho días, una demostración del poder de consumo y movilidad de la clase media urbana.

🌏 El boom del turismo hacia Japón

Las agencias de viajes reportan que el destino número uno para los chinos que viajan al extranjero es Japón.

En particular, Osaka (大阪) brilla este año porque es sede de la Expo 2025 Kansai , lo que convierte a la ciudad en un imán turístico.

Otros destinos favoritos incluyen Tokio, Kioto y Hokkaidō, pero la Expo añade un atractivo extra que promete calles y hoteles a rebosar de visitantes chinos.

Esto tiene un doble efecto:

Económico: Japón recibe un fuerte impulso en su turismo receptivo justo en temporada alta. Social: plantea retos en transporte público, compras masivas en konbinis y centros comerciales, y la gestión de la “etiqueta turística” en un país donde la convivencia en espacios públicos es muy estricta.

🎎 Contexto cultural

El Guóqìngjié es más que viajes: es un momento de identidad nacional. Las familias chinas colocan banderas rojas, las ciudades iluminan edificios oficiales y se transmiten desfiles militares o programas culturales. Pero en la vida cotidiana, el recuerdo que más pesa es la odisea del tráfico, las maletas y los reencuentros.

Para Japón, la ola de visitantes chinos significa también una prueba de fuego en plena Expo Osaka-Kansai: se convierte en un escaparate diplomático, comercial y cultural que puede reforzar la relación bilateral… o generar tensiones si el turismo masivo desborda los servicios locales.

©NoticiasNippon