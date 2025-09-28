[gaikokujin] detenidos por falsificación de documentos

Endurecimiento de trámites de convalidación de brevetes en Japón empuja a falsificaciones

📍Tōkyō, 28 de septiembre

La policía metropolitana ha detenido a dos personas de nacionalidad china Gong Xiuping y Gao Zhizhou acusados de presentar solicitudes falsas usando una licencia de conducir taiwanesa falsificada.

La intención era elaborar los documentos necesarios para manejar legalmente en territorio japonés, pero sin pasar por los procesos más estrictos que corresponden a las licencias chinas.

🌏 ¿Por qué usaron una licencia de Taiwán?

El trasfondo legal es clave:

China no forma parte del Convenio de Ginebra de 1949 sobre circulación internacional. Eso significa que un ciudadano chino no puede obtener un permiso internacional de conducir reconocido en Japón.

Para conducir en Japón, un ciudadano chino debe hacer el gai-men kirikae (外免切替) es decir, convalidar su licencia nacional bajo un proceso más complejo: pruebas de conocimientos, residencia comprobada y requisitos administrativos estrictos.

En cambio, Taiwán (igual que Suiza o Alemania) tiene un régimen especial: basta con una traducción oficial de la licencia, expedida por la Nihonjidōsharenmei (日本自動車連盟, Federación Japonesa de Automóviles), lo que permite manejar hasta un año sin examen adicional.

Por eso, falsificar una licencia de Taiwán abría una “puerta fácil” para saltarse la vía dura que enfrenta un titular de licencia china.

🕵️ Trasfondo y modus operandi

Según la investigación, los sospechosos habrían comprado un set fraudulento en plataformas chinas de comercio electrónico, que incluía la “licencia taiwanesa falsificada” y la gestión de la traducción japonesa.

El precio del paquete rondaba los 160,000 yenes .

En paralelo, la Policía Metropolitana investiga a un tercer implicado —un hombre chino de 37 años— considerado el “asesor” o guía de la operación, que será objeto de notificación roja de Interpol.

⚖️ Marco legal

Delitos de falsificación de documentos oficiales (刑法第155条〜第161条) Penas de hasta 10 años de prisión con trabajos forzados, según la gravedad. Delitos de uso de documento falsificado (刑法第159条) Hasta 3 años de prisión o multa. Violación de la Ley de Tráfico (道路交通法) Manejar con un documento inválido es considerado conducción sin licencia, penado con hasta 3 años de prisión o multa de hasta 500,000 yenes. Para extranjeros infractores: Además de la condena penal, la Oficina de Inmigración puede iniciar un proceso de deportación (退去強制, Taikyo kyōsei) bajo la Ley de Control de Inmigración (入管法, Nyūkan-hō).

Esto implica prohibición de reingreso durante 5 a 10 años, según el caso.

📌 Contexto reciente

A partir de octubre de 2025, el gobierno japonés endurecerá los requisitos para el Gai-men kirikae (外免切替): ya no basta una dirección de hotel, sino que se exige certificado de residencia (住民票, jūminhyō)

Esto busca frenar abusos y “turismo de licencias”.

Sin embargo, estas medidas también han empujado a algunos a buscar atajos ilegales, como en este caso.

💡 Reflexión

Este episodio refleja cómo la burocracia estricta y la presión migratoria en Japón generan incentivos perversos: personas que, en lugar de adaptarse a las reglas, caen en la trampa de falsificaciones ofrecidas en internet.

Pero también muestra que el sistema japonés tiene fisuras, como la facilidad de validar documentos con simples traducciones.

En redes sociales japonesas, este caso ha despertado reacciones duras: muchos usuarios exigen controles más rigurosos para evitar que extranjeros pongan en riesgo la seguridad vial, mientras otros señalan que el sistema mismo necesita reformas más claras y uniformes.

