 [200-en jidai]  entre la resignación y creatividad

Japón cruza la barrera de los 200 yenes: refrescos serán un lujo de máquina expendedora

📍Tōkyō | 30 de septiembre

Japón vive un nuevo hito en la vida cotidiana: los refrescos y tés de máquina expendedora superan por primera vez la barrera psicológica de los 200 yenes por botella.

Según datos de Teikoku Databank, en octubre se espera que las alzas en alimentos y bebidas superen las 3000 referencias, siendo las bebidas el rubro más golpeado con más de 2200 productos afectados.

Ejemplo emblemático: la Coca-Cola de 500 mL, que pasa de 180 a 200 yenes más impuestos, es decir, 216 yenes finales. Otras marcas como Mitsuya Cider (Asahi), Gogo no kōcha (Kirin) y Santorī ten’nen mizu (Suntory) también se ubican en la nueva franja de precios.

👥 Voces de la calle: entre resignación y estrategias de ahorro

“200 yenes es demasiado, ya pienso dos veces antes de comprar”.

“Si encuentro una máquina más barata, ahí compro”.

La reacción popular es clara: la gente siente que se rompe una barrera emocional. Las máquinas expendedoras —símbolo de conveniencia y de la vida urbana japonesa— dejan de ser vistas como “compra rápida y asequible” para convertirse en un lujo ocasional.

🌱 Auge del “Maibotoru» (マイボトル, My Bottle)

El encarecimiento está dando alas a la tendencia ecológica y económica: llevar termo o botella personal.

Ventajas percibidas: ahorro, reducción de basura plástica, estilo propio.

En tiendas como Tokyu Hands , las ventas crecieron un 20% en comparación con el año pasado .

Modelos populares: Botellas con fondo desmontable para lavado profundo. Diseños compactos y ligeros para oficina. Versiones con pajilla o de acero inoxidable para conservar temperatura.



Esto refleja cómo un problema de precios acelera un cambio cultural hacia el consumo más consciente.

📲 Innovación de las grandes marcas: suscripciones y apps

Las empresas no se quedan de brazos cruzados y ofrecen nuevas formas de fidelizar al cliente:

Cola Cola e Itoen : servicios de suscripción en máquinas expendedoras, bajando el costo efectivo a unos 110 yenes por botella .

Suntory: aplicación con recompensas, incluyendo 3 bebidas gratis en sus máquinas inteligentes.

Esto marca el inicio de un modelo “digital” en un mercado que parecía inmóvil.

🌏 Contexto más amplio

El alza no ocurre en el vacío. Se conecta con:

Aumento global de costos de materias primas y energía .

Inflación sostenida en Japón , aunque moderada frente a Occidente.

Un cambio cultural en el consumo japonés, donde la comodidad de las máquinas podría ceder terreno frente a la practicidad del termo o la búsqueda de precios alternativos.

✨ Conclusión

El Japón de las máquinas expendedoras —tan fotografiadas por turistas y parte del paisaje urbano— entra en un nuevo capítulo: la era de los 200 yenes por botella. Para unos, símbolo del encarecimiento de la vida diaria; para otros, un impulso hacia hábitos más sostenibles y hacia el descubrimiento de ofertas escondidas en supermercados.

La próxima vez que alguien pulse un botón rojo o azul en una jihanki (自販機 ,máquina expendedora), no solo estará eligiendo una bebida: estará decidiendo entre pagar por conveniencia o sumarse a la ola de cambios en la cultura de consumo japonesa.

