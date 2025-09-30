[shokuhin no neage] nuevo “tsunami” de aumentos

El yen ya no explica la inflación: ahora pesan salarios, logística y energía

📍Tōkyō | 30 de septiembre de 2025

El mes de octubre cerrará con 3,024 productos de alimentación y bebidas encarecidos, la cifra más alta en medio año. El repunte recuerda al “pico” de abril (4,225 productos), confirmando que el fenómeno de los ajustes masivos de preciosaún no termina.

El protagonismo estuvo en los alcoholes y bebidas (2,262 ítems en un solo mes), desde el sake y el shōchū hasta vinos y licores importados. Fue la primera vez en dos años que este segmento superó los 2,000 ítems en un solo mes, signo claro de que la presión se ha trasladado a sectores con fuerte arraigo cultural y social.

🔹 Una tendencia prolongada: tres años de subidas constantes

2023 : récord con 32,396 productos encarecidos (promedio +15%).

2024 : fuerte desaceleración, con 12,520 productos (+17%).

2025: ya se acumulan 20,381 productos (+15%), un 62.8% más que en 2024, aunque todavía por debajo del pico de 2023.

Esto confirma que Japón vive un “ciclo de inflación alimentaria de tres años”, con altibajos, pero sin respiro real para los consumidores.

🔹 Factores detrás de los aumentos: lo que revelan los cuadros

Materias primas (96.1%) → siguen siendo el motor principal, reflejando encarecimiento global de granos, aceites y azúcares. Logística (78.8%) → se dispara por el “problema 2024” de escasez de conductores y subida de tarifas. Energía (64.3%) → pese a cierta moderación internacional, los costos energéticos en Japón aún pesan. Mano de obra (50.2%) → duplicó su peso frente a 2024 (26.5%), mostrando que las alzas salariales empiezan a transmitirse a los precios finales. Tipo de cambio (12.4%) → el “efecto yen débil” retrocede: en 2023-24 fue clave, pero en 2025 la inflación se volvió endógena, causada por factores internos más que externos.

🔹 Sectores más golpeados en 2025

Condimentos (6,148 ítems, +258.5% vs 2024) → salsa de soya, miso, salsas para yakiniku y aderezos: básicos que afectan la mesa diaria de todas las familias.

Bebidas alcohólicas (4,871 ítems, +83% vs 2024) → un golpe a la “alegría líquida” de la cultura japonesa, especialmente en izakayas y celebraciones.

Procesados (4,740 ítems) → desde arroces envasados hasta productos listos para microondas.

Dulces y snacks (1,307 ítems, estable vs 2024) → aunque no crecieron en número, su tasa de alza fue alta (+18%), afectando golosinas y galletas muy consumidas por niños.

🔹 Impacto social: entre el bolsillo y la mesa

Los consumidores siguen respondiendo con más ahorro en cantidad comprada y migración a marcas privadas (PB) , buscando escapar del alza.

Los productores intentan asegurar márgenes con “reduflación” (menor contenido al mismo precio) y subidas graduales, pero el riesgo es perder la confianza de un consumidor con salarios estancados.

El alcohol y los condimentos son especialmente sensibles culturalmente: uno toca la vida social, el otro la comida cotidiana. Su encarecimiento resuena más allá de lo económico: afecta la forma de reunirse y comer.

🔹 Perspectivas: un respiro en noviembre, pero la inflación se instala

Según los datos disponibles:

Noviembre 2025 tendrá menos de 100 productos encarecidos → una “pausa técnica” tras meses de presión.

Aun así, el año cerrará con alrededor de 21,000 productos, consolidando un ciclo largo de alzas desde 2022.

Esto significa que la inflación alimentaria en Japón ha pasado de ser una crisis coyuntural ligada al yen y a la guerra en Ucrania, a convertirse en un fenómeno estructural, sostenido por costos internos (mano de obra, logística, energía).

✨ Reflexión final

Japón enfrenta un dilema:

Por un lado, apoyar la recuperación salarial y mejorar condiciones laborales.

Por otro, contener el impacto directo en el costo de vida que golpea sobre todo a hogares con bajo poder adquisitivo.

El “rush” de octubre 2025 recuerda que, aunque haya pausas, la era de precios bajos y estables que caracterizó a Japón durante décadas ya es cosa del pasado.

