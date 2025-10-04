[sōsaisen] día histórico en Japón

La perseverancia venció: tras tres intentos, Takaichi conquista la presidencia del PLD

📍Tōkyō | 4 de octubre

Los pasillos de la sede del Partido Liberal Democrático (PLD) en Tokio respiraban una mezcla de tensión y expectativa. Afuera, cámaras y periodistas aguardaban un desenlace histórico: la decisión de quién guiaría al partido que, con pocas interrupciones, ha gobernado Japón durante la mayor parte de la posguerra.

Al final de la tarde, la votación arrojó un resultado contundente: Sanae Takaichi (64 años) derrotó en la segunda vuelta al carismático y joven ministro de Agricultura Shinjiro Koizumi (44 años) por 185 votos contra 156. Una diferencia de 29 votos que selló su destino político.

👩‍💼 El perfil de una mujer perseverante

Takaichi, diputada por Nara desde hace décadas, no llegó aquí de la noche a la mañana. Fue una figura del ala conservadora, firme en sus posturas sobre seguridad nacional, economía y valores tradicionales.

Ha sido ministra de Comunicaciones, presidenta del Consejo de Política del PLD y también ministra de Seguridad Económica, un cargo creado recientemente.

Esta fue su tercera participación en una elección presidencial del PLD: en 2024 había acariciado la victoria, pero perdió en la segunda vuelta frente a Ishiba Shigeru. Hoy, la historia le dio revancha.

Su frase de campaña resonaba con fuerza entre los votantes:

👉 “Perseguiré el crecimiento económico hasta el final”.

⚖️ Contexto político: entre la continuidad y el cambio

Japón llega a esta elección con varios retos:

Una economía que, aunque estable, enfrenta presiones inflacionarias y un yen debilitado.

Tensiones internacionales en torno a la seguridad en Asia-Pacífico.

Una sociedad que exige mayor participación de las mujeres en política.

El PLD, partido en el poder, necesitaba un rostro que devolviera cohesión a sus filas. Koizumi representaba el relevo joven, pero Takaichi encarnó la fuerza de la tradición conservadora, con un discurso de continuidad, pero también con la promesa de ampliar la coalición de gobierno más allá del Komeito.

🗳️ El detalle de los números

Primera vuelta: Takaichi → 183 votos Koizumi → 164 votos Otros candidatos (Hayashi, Kobayashi, Motegi) quedaron relegados.

Segunda vuelta: Takaichi → 185 votos Koizumi → 156 votos



La distancia se amplió en la segunda ronda, confirmando que la veterana política supo tejer apoyos en las horas decisivas.

🌍 Implicaciones históricas y sociales

Si el 15 de octubre el Parlamento la elige formalmente como primera ministra, Japón tendrá a su primera jefa de gobierno en toda su historia constitucional.

Para la política japonesa: rompe un techo de cristal en una sociedad donde menos del 10% de los escaños parlamentarios están ocupados por mujeres.

Para la escena internacional: Japón se presentará con un rostro femenino en cumbres globales, algo inédito que puede redefinir su imagen en temas de equidad.

Para los ciudadanos y residentes extranjeros: la línea dura de Takaichi en materia de inmigración y control de entradas al país despierta inquietud, pero al mismo tiempo su énfasis en estabilidad económica genera expectativas de continuidad.

