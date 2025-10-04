Noticias Nippon

Jiminto

[sōsaisen] panorama incierto

Sin mayoría absoluta: el PLD define a su nuevo líder en votación decisiva

Tōkyō  |  4 de octubre

La elección para la presidencia del Partido Liberal Democrático (PLD) se convirtió en una jornada histórica y muy reñida.

Tras el conteo inicial de votos de parlamentarios y militantes, ningún candidato alcanzó la mayoría absoluta necesaria, lo que obligó a activar el mecanismo de decisión en segunda vuelta.

Los dos más votados fueron:

  • Sanae Takaichi (64 años), ex ministra de Seguridad Económica.
  • Shinjiro Koizumi (44 años), actual ministro de Agricultura e hijo del ex primer ministro Junichiro Koizumi.

📊 Resultados de la primera votación

  • Sanae Takaichi: 183 votos
  • Shinjiro Koizumi: 164 votos
  • Otros candidatos (Hayashi, Motegi, Kobayashi) quedaron rezagados.

Ninguno llegó al umbral de mayoría, por lo que se procedió al 決選投票 (kessen tōhyō, votación de desempate) entre los dos punteros.

 

 

🌐 Contexto político

  • El PLD se encuentra dividido entre una línea reformista y mediática (encarnada por Koizumi, quien goza de gran popularidad entre votantes jóvenes y urbanos) y una línea conservadora tradicionalista (representada por Takaichi, con fuerte respaldo de las bases del partido y del electorado más conservador).
  • Esta votación no solo define al nuevo líder del partido más poderoso de Japón, sino que también al próximo primer ministro, dado que el PLD conserva mayoría en la Cámara Baja.
  • Si Takaichi gana la segunda vuelta, se convertirá en la primera mujer en la historia de Japón en ocupar el cargo de primer ministro.

 

⏳ Próximos pasos

  • La segunda vuelta (決選投票) se definirá entre los 382 votos de los legisladores del PLD en la Dieta, donde el peso de los parlamentarios es determinante.
  • La votación se perfila como un cara a cara entre la experiencia política de Takaichi y la imagen renovadora y carismática de Koizumi.

 

📌 En resumen: Japón está a las puertas de un momento decisivo: la posible llegada de su primera mujer primera ministra o la consolidación de un líder joven con apellido histórico. La balanza dependerá de las alianzas internas dentro del PLD en la segunda vuelta.

