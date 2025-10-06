[ihō yunyū] frustran contrabando gourmet

Detectan fraude alimentario a gran escala: falsificaron certificados fitosanitarios para ingresar 45 toneladas de arroz

📍Ōsaka | 6 de octubre

El 6 de octubre, la policía prefectural arrestó a Tran Thi Thu Phuong (36), de nacionalidad vietnamita y residente en Higashi-Osaka, junto a su esposo japonés Takeshige Tomoaki (47), por intentar importar ilegalmente unas 45 toneladas de arroz desde Vietnam bajo la falsa declaración de que se trataba de moyashi beans (緑豆, frijoles mungo).

Según la investigación, los acusados habrían ingresado una solicitud de inspección fitosanitaria ante la oficina de cuarentena vegetal de Kobe (神戸植物防疫所大阪支所), falseando el contenido del contenedor para evadir los controles del Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca (MAFF) y de Aduanas de Japón.

El cargamento —distribuido en más de 2.200 cajas de cartón— fue hallado en un contenedor con frijoles mungo en la parte frontal y sacos de arroz ocultos al fondo.

Las pruebas iniciales indicaron que se trataba de arroz tipo japónica, similar al de producción nacional, presumiblemente destinado a ser vendido como arroz japonés en el mercado interno.

💰 Contexto económico

Japón atraviesa en 2025 un período de encarecimiento del arroz, producto de una menor cosecha doméstica por fenómenos climáticos y del aumento de los costos energéticos y de transporte.

Esa situación ha incentivado el mercado negro de granos importados, sobre todo desde Vietnam y Tailandia, donde el arroz tiene precios sustancialmente más bajos.

El diferencial puede superar los ¥200 a ¥300 por kilo, lo que convierte el fraude en un negocio lucrativo.

⚖️ Marco legal y sanciones

Los delitos imputados se enmarcan en dos leyes clave del ordenamiento japonés:

関税法（Kanzeihō）— Ley de Aduanas Artículo 109: castiga la importación sin autorización o mediante declaración falsa .

Pena: hasta 10 años de prisión o multa de hasta ¥10 millones (o ambas). 植物防疫法（Shokubutsu Bōekihō）— Ley de Sanidad Vegetal Exige inspección y certificación previa para toda importación de productos agrícolas.

Las falsificaciones o intentos de evadir controles constituyen delitos penales.

Pena: hasta 3 años de prisión o ¥3 millones de multa.

Además, si se comprueba que el arroz iba a ser revendido como japonés, se podrían añadir cargos por fraude comercial y etiquetado engañoso bajo la Ley de Transacciones Justas (景品表示法).

👥 Perfil de los implicados

Tran Thi Thu Phuong (チャン・ティ・トゥ・フェン) : dirige una empresa de importación y venta de frutas y verduras vietnamitas a través de redes sociales. Su compañía habría declarado más de 20 cargamentos falsamente como “frijoles” en lo que va del año.

Takeshige Tomoaki (武重智之): esposo y supuesto colaborador logístico. Ambos habrían intentado justificar el caso alegando que “no sabían que el contenedor contenía arroz”, argumento considerado poco creíble por las autoridades aduaneras.

🌏 Dimensión social y alimentaria

El caso ha generado debate sobre la trazabilidad alimentaria y la vulnerabilidad del sistema aduanero japonés ante importaciones fraudulentas.

Expertos señalan que este tipo de prácticas no solo perjudican a los agricultores locales, sino que también erosionan la confianza del consumidor en el sello “Kokusan Kome (国産米, arroz nacional japonés)”, símbolo de calidad y seguridad alimentaria.

