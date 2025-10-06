[saibā kōgeki] Asahi Beer reanuda producción

Cervecera recurre al trabajo manual para mantener pedidos tras fallo del sistema

📍Tōkyō | 6 de octubre

El gigante cervecero Asahi Group Holdings (HD) anunció hoy lunes que ha reanudado las operaciones en sus seis plantas nacionales de cerveza, luego de varios días de suspensión causados por una grave falla en su sistema interno originada en un ciberataque.

Las fábricas afectadas —ubicadas en Sapporo (Hokkaidō), Motomiya (Fukushima), Moriya (Ibaraki), Nagoya (Aichi), Suita (Osaka) y Hakata (Fukuoka)— fueron puestas nuevamente en marcha después de que la compañía implementara medidas de emergencia para recibir pedidos manualmente y procesarlos a mano, comenzando la producción el 2 de octubre.

🍺 El regreso del “Super Dry”

El producto más afectado fue Asahi Super Dry, la marca insignia y símbolo del orgullo cervecero japonés, tanto dentro del país como en el extranjero.

Durante el parón, la empresa recibió pedidos por teléfono y correo, y aunque el sistema automatizado de gestión y logística seguía limitado, se priorizó el reinicio gradual para evitar desabastecimiento en tiendas y restaurantes.

Actualmente, los envíos se están realizando de forma progresiva, con especial atención a mantener la calidad y frescura del producto pese a la interrupción temporal.

💻 Ciberataques y vulnerabilidad industrial

El incidente ha reavivado el debate sobre la ciberseguridad en el sector manufacturero japonés, que en los últimos años ha sido blanco de ataques cada vez más sofisticados.

El caso de Asahi se suma a los de Toyota (2022) y Yamaha (2023), que también debieron suspender operaciones por fallas vinculadas a ataques externos.

Especialistas apuntan a que el incremento de la interconexión digital en la producción (“smart factories”) aumenta la vulnerabilidad frente a intrusiones maliciosas, mientras que la modernización de los sistemas logísticos se ha vuelto una prioridad urgente.

🇯🇵 Contexto económico y confianza del consumidor

La recuperación de la producción llega en un momento en que la economía japonesa busca consolidar la confianza del consumidor, impulsada por la euforia bursátil y el optimismo económico tras el cambio de liderazgo político.

El restablecimiento de la producción del “Super Dry” —una bebida emblemática para millones de japoneses— tiene un valor simbólico: es señal de resiliencia industrial y orgullo nacional frente a los riesgos tecnológicos globales.

