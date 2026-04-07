[jidōhanbaiki] caen a mínimos históricos

Japón pierde uno de sus íconos urbanos: las máquinas expendedoras

📍 Tokyo | 7 de abril

En silencio, casi sin que el ciudadano promedio lo note, uno de los símbolos más reconocibles del paisaje urbano japonés comienza a desaparecer.

Las máquinas expendedoras de bebidas, omnipresentes durante décadas en calles, estaciones y zonas rurales, han caído en 2025 a 1.95 millones de unidades, rompiendo por primera vez en 30 años la barrera de los 2 millones.

El descenso no es menor. Representa una caída sostenida desde su punto máximo en 2014, cuando alcanzaron su auge como emblema de conveniencia y eficiencia japonesa. Hoy, ese modelo enfrenta una transformación estructural.

💸 El golpe del bolsillo y los nuevos hábitos

El encarecimiento progresivo de las bebidas ha sido uno de los factores clave. Para muchos consumidores, comprar en una máquina expendedora se ha vuelto más caro que hacerlo en supermercados o drugstores, donde los descuentos son cada vez más agresivos.

A esto se suma un cambio en los hábitos de consumo:

•Mayor planificación de compras

•Preferencia por precios bajos

•Menor consumo impulsivo en la calle

El resultado es claro: menos ventas, menos rentabilidad… y menos máquinas.

📉 El mayor retroceso desde 1995

Según datos del instituto de investigación del sector, en solo un año desaparecieron 90,000 máquinas, la mayor caída desde que se tienen registros.

Este desplome ha obligado a las grandes compañías a replantear su estrategia:

•Coca-Cola Bottlers Japan Inc. redujo su red de aproximadamente 700,000 a 650,000 unidades.

•DyDo Group Holdings Inc. planea eliminar 20,000 máquinas adicionales.

Ambas enfrentan caídas en ingresos y, en algunos casos, números rojos, reflejando un cambio profundo en el modelo de negocio.

⚙️ Costos invisibles que pesan

Detrás de cada máquina hay una compleja logística:

•Reposición constante de productos

•Transporte y distribución

•Mantenimiento técnico

•Consumo energético

Estos costos, antes sostenibles gracias al volumen de ventas, hoy representan una carga difícil de justificar.



🌏 Un símbolo que resiste… por ahora

A pesar del retroceso, Japón sigue siendo uno de los países con mayor densidad de máquinas expendedoras en el mundo. Para muchos turistas, siguen siendo una experiencia única:

•Seguridad pública elevada

•Baja incidencia de vandalismo

•Disponibilidad 24/7

Las máquinas no solo venden bebidas: venden la imagen de un Japón ordenado, confiable y accesible.

🧭 Análisis

El declive de las máquinas expendedoras no es solo una cuestión comercial. Es el reflejo de un Japón que cambia:

•Consumidores más racionales

•Empresas obligadas a optimizar

•Competencia feroz del retail moderno

Lo que alguna vez fue símbolo de abundancia y eficiencia, hoy enfrenta la lógica implacable de los costos y el comportamiento del mercado.

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