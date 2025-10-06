[sakkā] Japón ya conoce rival en Mundial

Los jóvenes guerreros nipones buscan seguir escribiendo historia

📍 Santiago de Chile | 6 de octubre

La selección japonesa Sub-20 ha tenido un arranque de ensueño en el Mundial de Chile 2025. Tras dominar con autoridad el Grupo A, los jóvenes “samuráis azules” vencieron consecutivamente a Egipto, Chile y Nueva Zelanda, acumulando 7 goles a favor y ninguno en contra.

Su fútbol ha brillado por su disciplina táctica, ritmo controlado y transiciones veloces, una muestra del ADN formativo japonés: respeto, precisión y trabajo en equipo. Este rendimiento no solo les dio el liderato del grupo, sino también el respeto internacional.

🇫🇷 Un duelo cargado de historia

El destino quiso que el rival en los octavos de final (Round of 16) sea la selección Sub-20 de Francia, tercera del Grupo E con dos victorias y una derrota. Aunque los “Bleuets” no dominaron su zona, su estilo físico y técnico promete un choque de alto nivel.

El partido se disputará el 8 de octubre (hora local) / 9 de octubre a las 8:00 a.m. hora japonesa, y será una verdadera prueba de madurez para los nipones: enfrentarse a una potencia europea siempre implica una lectura táctica más profunda y resistencia mental.

🔮 Lo que viene: el horizonte de los cuartos

De superar a Francia, Japón se medirá en cuartos de final (12 de octubre, hora local / 13 de octubre 8:00 a.m. JST) al ganador del duelo entre Paraguay y Noruega. Dos estilos distintos esperan:

🇵🇾 Paraguay , más físico y vertical.

🇳🇴 Noruega, técnico y ordenado.

Ambos representan desafíos contrastantes que exigirán ajustes estratégicos, pero el equipo japonés ha demostrado una capacidad admirable para adaptarse sin perder identidad.

🧠 Más allá del marcador: lo que simboliza esta generación

Esta selección Sub-20 encarna la nueva visión del fútbol japonés:

Formación desde academias locales conectadas con clubes europeos.

Liderazgo compartido y rotación inteligente.

Mentalidad de “kaizen” (mejora continua) aplicada al juego.

Los jugadores —jóvenes, disciplinados y técnicamente refinados— están escribiendo una historia de orgullo nacional, donde cada pase y cada celebración reflejan la esperanza de un país que sueña con ver a sus futuros cracks brillar en los Juegos Olímpicos de Osaka-Kansai 2025 y el Mundial absoluto.

©NoticiasNippon