[sakkā] Japón eliminado del Mundial Sub-20

Siete goles, un solo recibido… y el adiós más injusto

📍 Santiago de Chile | 8 de octubre (9 en Japón)

El sueño mundialista de la selección japonesa Sub-20 llegó a su fin en un dramático duelo de octavos de final frente a Francia.

Tras 120 minutos de entrega, talento y resistencia, los “Samuráis Azules” se despidieron del torneo con la frente en alto, vencidos apenas por un penal en el último instante: 0-1.

🔵 Un camino impecable hasta el cruce decisivo

Japón había llegado invicto y sin goles en contra. Tres triunfos consecutivos —ante Egipto, Chile y Nueva Zelanda— con 7 goles a favor y 0 en contra habían convertido al equipo dirigido por Togashi Koichien una de las revelaciones del certamen.

Pero enfrente, en el Estadio Nacional de Santiago, aguardaba una Francia herida, que había clasificado tercera en su grupo y buscaba reivindicarse.

⚔️ 90 minutos de equilibrio, emoción y oportunidades

El partido se jugó con gran intensidad desde el primer minuto. Japón apostó a su clásico juego de posesión y movilidad, con un medio campo que tocaba rápido y abría espacios.

En el minuto 27, Ozeki Daisuke desbordó por derecha y sirvió un pase que terminó en polémica: Kanda Sōma cayó en el área sujetado por un defensor francés.

El equipo pidió revisión mediante el sistema FVS (Football Video Support), pero el árbitro consideró que hubo “tironeo mutuo” y no otorgó penal.

Japón siguió insistiendo. Saitō Shunsuke estrelló un disparo en el travesaño, e Ishii Hisatsugu probó de zurda, pero el poste volvió a negarle el grito de gol.

La primera parte terminó sin goles, con la sensación de que los nipones habían merecido más.

⏱️ Extensión de suspenso y un desenlace cruel

El segundo tiempo mantuvo el mismo guion: dominio territorial de Japón, orden defensivo de Francia y la tensión creciendo minuto a minuto. Los 90 terminaron sin goles y el encuentro fue al alargue.

En los últimos instantes del tiempo extra, llegó el golpe. Francia reclamó una mano dentro del área de Umeki Rei y, tras revisión del FVS , el árbitro sancionó penal.

El arquero Pisano fue reemplazado por Rui Araki, especialista en penales, pero el francés Lucas Michal ejecutó con potencia al minuto 120+3, marcando el único gol del encuentro.

💔 Despedida con honor

Japón encajó así su primer gol del torneo… y también su eliminación. El marcador final fue Japón 0–1 Francia, un resultado doloroso pero digno. Los jugadores se retiraron entre lágrimas, conscientes de haber dejado una imagen de respeto, disciplina y fútbol de alto nivel.

El cuerpo técnico agradeció a los hinchas que viajaron a Chile y a los miles que siguieron el partido de madrugada desde Japón. “Nuestros jóvenes han demostrado que el futuro del fútbol japonés está más vivo que nunca”, declaró el entrenador Togashi tras el encuentro.

🏆 Epílogo: una generación que promete

Aunque la aventura terminó en octavos, el desempeño del conjunto japonés reafirma el crecimiento de las categorías menores del país. Su orden táctico, creatividad ofensiva y madurez emocional fueron elogiados incluso por la prensa francesa.

Muchos de estos jóvenes —como Ozeki, Kanda o Ishii— podrían pronto integrarse al equipo mayor.

El Mundial Sub-20 de Chile 2025 seguirá, pero Japón ya ganó algo más valioso que un trofeo: el reconocimiento de haber jugado con honor, emoción y un espíritu inquebrantable.

