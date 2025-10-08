[sōsharunettowāku] burla al sistema de rescate japonés

Indignación en Japón por video de extranjero que usa una camilla de rescate como cama en plena calle

📍Tōkyō | 8 de octubre

En una transitada zona comercial de Tokio, un hecho insólito provocó indignación pública y movilización policial.

Un hombre extranjero fue grabado acostado sin autorización en una camilla de emergencia (救急隊のベッド) perteneciente a un equipo de paramédicos que atendía un llamado cercano.

Según los testigos, el individuo se recostó en la camilla mientras el personal de rescate se encontraba a unos metros del lugar. Se aprecia a una persona que le tomaba una fotografía con su teléfono inteligente,

Al notar el regreso de los socorristas, el sujeto se levantó apresuradamente y huyó, dejando perplejos a los miembros del equipo médico.

👮‍♂️ Intervención policial

La policía metropolitana recibió el reporte poco después. Los agentes analizaron las grabaciones de seguridad de la zona, en las que se observa al hombre tomando la camilla, acostándose brevemente y escapando ante a sorpresa de los paramédicos.

Aunque no se registraron daños materiales, la camilla es propiedad del servicio público de emergencias y su uso indebido puede considerarse una obstrucción a las labores oficiales (業務妨害), por lo que las autoridades abrieron una investigación preliminar.

⚖️ Posibles cargos y sanciones

De confirmarse la identidad del extranjero, podría enfrentarse a sanciones bajo la Ley de Faltas Menores (軽犯罪法第1条第33号) por obstaculizar sin motivo las labores de otros, con pena de arresto de hasta 30 días o multa de hasta 10.000 yenes.

Si la policía determina que su acción interfirió en el servicio de emergencia, podría aplicarse el artículo 234 del Código Penal Japonés (威力業務妨害罪), con una pena más severa de hasta tres años de prisión o 500.000 yenes de multa.

Además, al tratarse de un extranjero, el caso podría ser notificado a la Oficina de Inmigración (入管当局) por “conducta social inapropiada” (迷惑行為), lo cual afectaría la renovación o permanencia de su visado.

🗣️ Reacción pública y mediática

El video del incidente se viralizó en redes sociales con millones de reproducciones. Los comentarios reflejan el malestar general:

“Se está burlando de los rescatistas” 「救急隊をバカにしてる」

“Extranjeros así dañan la imagen del país”.「こういう外国人が日本の印象を悪くする」

La policía exhortó al público a no interferir con equipos de rescate y recordó que los servicios de emergencia son de uso exclusivo para situaciones médicas o de peligro vital.

