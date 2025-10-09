[sōsharunettowāku] Luces, motor y sanción

“Superamos las 65 millas por hora”, la frase que las delató

📍Tōkyō | 9 de octubre

Lo que comenzó como una transmisión alegre terminó convirtiéndose en un posible caso de conducción temeraria en territorio japonés.

Dos creadoras de contenido extranjeras —la singapurense Zumi y la italiana Giulia Mazza, conocida en redes como #Studytme— fueron grabadas mientras recorrían la capital japonesa a bordo de un Toyota MR2 rentado, superando notablemente los límites de velocidad permitidos.

Durante la emisión en vivo, se escucha a Mazza exclamar con orgullo: “¡Superamos las 65 (millas por hora!” ) —equivalentes a 105 km/h— pese a que el límite máximo en esa zona es de 80 km/h.

Las imágenes muestran el velocímetro ascendiendo mientras ambas ríen, sin advertir que estaban dejando registrada una prueba pública de infracción.

El contexto del incidente

El suceso habría ocurrido en los primeros días de octubre, en un tramo urbano de alta circulación, donde los límites son más estrictos. Según las autoridades de tráfico japonesas, exceder el límite en más de 30 km/h en zonas urbanas o 40 km/h en autopistas puede constituir una falta grave, penada con multas elevadas o incluso proceso penal.

De acuerdo con fuentes cercanas a la investigación, el vehículo fue rentado bajo un contrato de corta duración, lo que permite rastrear fácilmente a los responsables.

El material de la transmisión fue ampliamente difundido en redes sociales japonesas, donde muchos usuarios exigieron sanciones ejemplares, alegando que “los influencers extranjeros deben respetar las leyes locales como cualquier ciudadano japonés”.

Ambas protagonizaron otro incidente

Marco legal y posibles sanciones

Bajo la Ley de Tránsito Vial de Japón (道路交通法), el exceso de velocidad se castiga con diferentes niveles de severidad:

🔸 Más de 30 km/h sobre el límite (carretera urbana): multa de hasta ¥100,000 o hasta 6 meses de prisión.

🔸 Más de 40 km/h sobre el límite (autopista): puede considerarse delito de conducción peligrosa (危険運転致傷罪), especialmente si pone en riesgo a terceros.

🔸 Si el conductor no posee licencia válida japonesa o internacional reconocida, se añade el cargo de conducción sin permiso (無免許運転), sancionado con hasta 1 año de cárcel o multa de ¥300,000.

En casos registrados anteriormente, las autoridades no han dudado en revocar licencias o ordenar deportaciones de conductores extranjeros reincidentes o sin papeles válidos.

La reacción en redes y el impacto social

El video generó indignación en Japón, donde las normas de tránsito son consideradas una extensión del civismo social.

Usuarios locales recordaron recientes incidentes protagonizados por turistas y streamers extranjeros, reclamando una mayor vigilancia sobre los servicios de renta de vehículos y la verificación de licencias internacionales.

Varios medios nipones ya etiquetan el caso como un nuevo ejemplo del fenómeno “reckless tourism” —turismo temerario—, que combina irresponsabilidad y exposición mediática en redes.

Mientras tanto, las autoridades no descartan citar a ambas mujeres para declarar y evaluar responsabilidades penales.

Epílogo: la fama que acelera… hacia el lado equivocado

El Toyota MR2, símbolo de velocidad y nostalgia automovilística japonesa, terminó siendo protagonista de un caso que mezcla vanidad digital, imprudencia y desconocimiento de la ley.

En un país donde incluso un exceso de 10 km/h puede acarrear sanciones, ir a 105 km/h con una cámara encendida no solo rompe el límite de velocidad… sino también el de la prudencia.

