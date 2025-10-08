[taifū no tokubetsu keihō] Haron marca un hito

Solo cinco veces en la historia moderna se emitió esta categoría de alerta

📍Tōkyō | 8 de octubre

A las 16:50 de la tarde del miércoles, la Agencia Meteorológica de Japón (気象庁) emitió una advertencia especial por vientos y oleaje violentos (暴風・波浪特別警報) para las islas de Izu, pertenecientes a Tokio.

El motivo: el tifón N.º 22, Haron (ハーロン), un ciclón “muy fuerte” con presión central de 935 hPa y ráfagas que alcanzan 70 m/s, equivalente a unos 250 km/h.

El ojo del tifón, perfectamente definido en las imágenes satelitales, avanza lentamente hacia el norte, y se prevé que cruce el sur del archipiélago de Izu durante la mañana del jueves 9.

🚨 Una advertencia excepcional

Este tipo de “advertencia especial por tifón” se reserva solo para casos extraordinarios:

Desde su introducción en 2013, solo se ha emitido cinco veces ,

y esta es la segunda vez consecutiva en dos años, tras el tifón N.º 10 de 2024.

El sistema japonés de alertas especiales (特別警報) busca prevenir catástrofes antes de que comiencen, porque, a diferencia de las lluvias, los tifones impiden evacuar una vez llegan los vientos extremos.

La agencia advierte que el fenómeno podría provocar vientos capaces de destruir viviendas, olas gigantes y marejadas ciclónicas, además de lluvias torrenciales que podrían causar deslizamientos de tierra e inundaciones graves.

🏠 “Refúgiate hoy, no mañana”

Las autoridades locales piden a los habitantes de Hachijō-jima (八丈町) y Aogashima (青ヶ島村) —las dos islas bajo alerta máxima— que se refugien hoy mismo en edificios resistentes, lejos de las ventanas y preferiblemente en pisos intermedios.

Mañana, recalcan, será imposible moverse con seguridad.

La Agencia Meteorológica advierte:

“Mañana 9 de octubre podrían soplar vientos como nunca antes se hayan sentido.

La evacuación al aire libre será prácticamente imposible.

Decidan su refugio antes de que el viento comience.”

🌊 Un fenómeno comparable al “tifón de Isewan”

Para emitir esta categoría de advertencia, el gobierno se basa en un umbral histórico:

👉 un sistema del nivel del “tifón de Isewan” (伊勢湾台風, 1959), que devastó Nagoya y dejó más de 5.000 muertos.

Eso significa una presión central por debajo de 930 hPa o vientos superiores a 50 m/s (180 km/h).

Haron cumple esas condiciones y se espera que mantenga su intensidad mientras avanza hacia el noreste.

🗾 Contexto humano y geográfico

Las islas de Izu son una cadena volcánica que se extiende al sur de Tokio, con comunidades pequeñas, limitadas rutas de evacuación y comunicaciones que pueden cortarse rápidamente.

En Hachijō-jima viven unas 7.000 personas, mientras que en Aogashima —una isla dentro de un cráter volcánico— apenas 140 habitantes enfrentan el desafío de refugiarse sin rutas de escape.

En la isla principal de Honshū, las prefecturas de Kanagawa, Shizuoka y Chiba también se preparan para lluvias intensas y oleaje peligroso durante la madrugada.

⚖️ Marco institucional y cultural

En Japón, una 特別警報 (tokubetsu keihō) es el máximo nivel de alerta del sistema nacional de prevención de desastres.

Se emite solo cuando existe una amenaza “de una magnitud que ocurre una vez en varias décadas”.

No tiene un equivalente directo en otros países: va más allá del nivel 5 de evacuación (避難情報レベル5).

Su objetivo es claro: salvar vidas antes del impacto.

🧭 Mensaje final

El gobierno japonés insiste en que no se confíen por el aparente silencio previo al tifón.

Aunque el cielo aún no esté oscuro, las ráfagas pueden llegar repentinamente, y las olas romperán los muros costeros.

En palabras de un portavoz de la Agencia Meteorológica:

“Cuando escuchen el viento golpear con fuerza, ya será demasiado tarde para salir.

Por favor, evacuen ahora.”

