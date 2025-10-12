[kinenbi]   Tōnyū no hi

Más que una fecha, una filosofía: una fecha que invita a cuidar el cuerpo con tradición y conciencia ecológica

📍Tōkyō | 12 de octubre

Hoy se celebra el “Día de la Leche de Soya” (豆乳の日) . Establecido en 2008 por la Asociación Japonesa del Tōnyū (日本豆乳協会), con sede en el distrito de Chiyoda, Tokio.

El objetivo principal de esta efeméride es promover el consumo de leche de soya como parte de un estilo de vida saludable, resaltando sus beneficios para la belleza y la nutrición desde el interior del cuerpo.

La fecha del 12 de octubre fue elegida por una combinación de razones simbólicas y fonéticas:

Octubre es tradicionalmente el mes del “Cuidado del Cuerpo”, asociado al antiguo feriado nacional “Día del Deporte” (ahora “Día del Deporte y la Salud”).

En japonés, el número 10 (とう / tō) y 2 (にゅう / nyū) forman el juego de palabras “tō-nyū”, que suena igual que “tōkyū” (豆乳, leche de soya).

El aniversario está oficialmente registrado por la Asociación Japonesa de Días Conmemorativos (日本記念日協会).

🏃‍♀️ Campaña “Deporte × Tōnyū”

Para celebrar la fecha, la Asociación Japonesa de Leche de Soya organiza cada octubre una campaña nacional dirigida a escuelas secundarias, titulada “Deporte × Leche de Soya” (スポーツ×豆乳キャンペーン).

Durante este mes, las escuelas que realizan festivales deportivos o eventos atléticos reciben gratuitamente una porción de leche de soya por cada estudiante inscrito.

El mensaje detrás de esta iniciativa es claro y educativo:

“Beber leche de soya después del ejercicio ayuda a fortalecer músculos y huesos gracias a su proteína vegetal de alta calidad.”

Así, la fecha busca fomentar hábitos saludables entre jóvenes deportistas y posicionar al tōnyū como una alternativa natural frente a las bebidas energéticas industriales.

🥛 Qué es la leche de soya

La leche de soya es una bebida vegetal elaborada al remojar, triturar y hervir granos de soya, filtrando luego el líquido resultante. Su origen se remonta a China, donde se consume caliente y, en ocasiones, endulzada durante el desayuno junto a baozi o bollos al vapor.

El producto tiene un aspecto y sabor similares a la leche de vaca, aunque conserva el característico aroma del frijol de soya. Para adaptarse al gusto del público, existen versiones con frutas, té negro, vainilla o chocolate, entre otros sabores.

🧃 Tres tipos según la norma JAS

De acuerdo con la norma japonesa JAS, los productos derivados de la leche de soya se clasifican en tres categorías:

Mujōsei Tōnyū (無調整豆乳) – Leche de soya pura: solo contiene soya y agua, sin aditivos. Chōsei Tōnyū (調製豆乳) – Leche de soya ajustada: se le agregan pequeñas cantidades de azúcar o sal para mejorar su sabor. Tōnyū Inryō (豆乳飲料) – Bebidas de soya: versiones saborizadas con frutas, té o cacao, las más populares entre jóvenes y en konbinis.

El residuo sólido que queda tras el filtrado se conoce como okara, un alimento rico en fibra y proteínas, muy usado en la cocina japonesa tradicional.

🌸 Conclusión

El 12 de octubre, más que una simple fecha conmemorativa, representa una invitación a reflexionar sobre salud, sostenibilidad y alimentación consciente.

En tiempos donde el consumo responsable y las proteínas vegetales ganan terreno, el “Día de la Leche de Soya” refuerza la conexión entre cultura japonesa, nutrición y bienestar físico desde una perspectiva moderna y ecológica.



