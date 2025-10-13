[Kinenbi] Supōtsu no hi

“Una sociedad sana y vital”: el propósito que dio origen al Día del Deporte hace casi 60 años

📍Tokyo, 13 de octubre

El Día del Deporte (supōtsu no hi, スポーツの日) es un feriado nacional japonés cuyo objetivo es “fomentar el disfrute del deporte, el respeto mutuo y el deseo de una sociedad saludable y llena de vitalidad”.

Fue creado para recordar el 10 de octubre de 1964, fecha en la que se inauguraron los Juegos Olímpicos de Tokio, símbolo de la recuperación y modernización del Japón de posguerra.

📜 De “Día del Deporte Físico” a “Día del Deporte”

En 1966, el gobierno lo estableció oficialmente como 「体育の日」 (Taiiku no Hi), o “Día de la Educación Física”, con el propósito de cultivar un cuerpo y mente saludables.

A partir del año 2000, con la aplicación del sistema de los Happy Mondays, la fecha se movió al segundo lunes de octubre para crear fines de semana largos.

En 2020, al planificarse los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la fecha se trasladó temporalmente al 24 de julio y el nombre cambió oficialmente a 「スポーツの日」 (Supōtsu no Hi), siendo la primera festividad nacional escrita en katakana, símbolo de modernidad y apertura cultural.

Por la pandemia de COVID-19, los Juegos se pospusieron a 2021, año en que la festividad se celebró el 23 de julio, coincidiendo con la ceremonia de apertura olímpica.

💪 Celebración y significados actuales

Durante todo octubre se celebra también el “Mes del Fortalecimiento Físico” (体力つくり強調月間), establecido desde 1969 para promover la salud nacional.

En este periodo, escuelas, empresas y comunidades organizan carreras, festivales deportivos (undōkai) y actividades familiares al aire libre.

🌏 Curiosidades internacionales

El Día del Deporte japonés coincide con el Columbus Day en Estados Unidos, también celebrado el segundo lunes de octubre.

Además, su origen inspiró otros aniversarios curiosos en Japón, como el “Día del Pargo Rojo” (鯛の日) —juego de palabras entre Taiiku no Hi y Tai (pescado)— y el “Día de los Aminoácidos Deportivos”, celebrado el domingo anterior.

🗞️ En resumen

El スポーツの日 representa más que un día de descanso: es una invitación a reconectar con la actividad física, la convivencia y la alegría colectiva, valores que nacieron del espíritu olímpico de 1964 y que siguen vigentes en la sociedad japonesa moderna.

