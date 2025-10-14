[gaikokujin] Más control y menos tolerancia

Ante el aumento de accidentes y deudas médicas

📍Tōkyō | 14 de octubre

Con más de 37 millones de visitantes extranjeros en 2024 y la meta oficial de 60 millones para 2030, Japón vive una contradicción: su economía depende cada vez más del turismo y la mano de obra extranjera, pero los incidentes recientes han intensificado el debate sobre los límites de la convivencia multicultural.

La nueva líder del Partido Liberal Democrático (PLD), Takaichi Sanae, ha convertido la “tolerancia cero a las irregularidades de extranjeros” en un eje central de su política.

“Si un extranjero vive o visita Japón, ambos lados deben respetar las reglas. Debemos revisar las políticas que permiten la entrada de personas con culturas o valores muy distintos sin control adecuado”, declaró Takaichi.

🚗 Aumento de accidentes viales con extranjeros al volante

En los últimos años, los accidentes de tráfico protagonizados por conductores extranjeros han aumentado drásticamente, superando las 7,000 incidencias en 2024. Casos recientes incluyen el de un hombre peruano que condujo en sentido contrario por la autopista Shin-Meishin, provocando un accidente con seis heridos, y un ciudadano chino que arrolló a varios escolares en Saitama.

Las autoridades atribuyen parte del problema al sistema de “外免切替” (conversión de licencia extranjera), que hasta ahora era extremadamente flexible. Bastaba presentar un pasaporte y un comprobante de estancia temporal —incluso con la dirección de un hotel— y responder 10 preguntas de opción binaria (〇✕), con una tasa de aprobación del 90%.

📋 Reforma desde octubre de 2025: nuevos requisitos más estrictos

Desde el 1 de octubre de 2025, el proceso se ha endurecido significativamente:

Solo se aceptará residencia oficial registrada (住民票) ; los turistas ya no podrán aplicar .

El examen teórico ahora consta de 50 preguntas , con un requisito mínimo del 90% de respuestas correctas .

La prueba práctica incluye nuevas maniobras como cruce de pasos peatonales y paso a nivel ferroviario.

Estas medidas buscan frenar los accidentes protagonizados por visitantes que no comprenden las normas de tránsito japonesas.

🏥 El otro problema: el impago de gastos médicos por extranjeros

Según el Ministerio de Salud, 470 de los 2,890 hospitales que atienden a pacientes extranjeros reportaron casos de impago de gastos médicos en 2024, con una deuda máxima registrada de 11,873,000 yenes (unos 73,000 USD).

Los casos más comunes incluyen:

Turistas o residentes temporales que reciben atención médica sin estar afiliados a ningún seguro .

Estudiantes o trabajadores en prácticas técnicas que no pagan las cuotas del seguro nacional .

Pacientes que vuelven a su país antes de que el hospital pueda cobrar los gastos.

⚖️ Respuesta legal del gobierno

El PLD propone reforzar las obligaciones médicas mediante:

Divulgación previa de las normas sobre pago de tratamientos y seguros desde antes de la entrada al país.

Obligación de contratar un seguro médico privado como requisito migratorio, similar al sistema de ESTA estadounidense.

El médico y concejal de Shinjuku, Masamori Furuhata, advierte:

“Es difícil verificar la capacidad de pago antes de la consulta. Si el paciente regresa a su país, es casi imposible cobrarle”.

🏛️ Hacia un nuevo paradigma: control preventivo y selección más estricta

El analista político de Yomiuri TV, Takaoka Tatsuyuki, resume el giro actual:

“En muchos países, si violas la ley, se te castiga sin importar tu nacionalidad. Japón debe adoptar ese estándar global. No se trata de xenofobia, sino de responsabilidad y respeto mutuo”.

La nueva dirección del PLD busca combinar apertura económica con control preventivo, introduciendo mecanismos electrónicos de preaprobación de entrada (“Japan ESTA”) y filtros más duros para trabajadores, estudiantes y turistas.

Mientras tanto, en lugares turísticos como Kyoto, algunos residentes confiesan sentir “miedo a que vuelvan a desbordarse las calles con turistas”, reflejando una tensión social entre hospitalidad y saturación.

📜 Marco legal y proyecciones

Ley de Control de Inmigración y Reconocimiento de Refugiados (入管難民法) – regula la entrada, residencia y expulsión de extranjeros.

Ley de Seguro Nacional de Salud (国民健康保険法) – obliga a los residentes a afiliarse y pagar cuotas mensuales.

Ley de Seguridad Vial (道路交通法) – aplica sanciones severas por conducción temeraria, incluso para visitantes.

Perspectiva:

Japón busca ahora un equilibrio entre proteger su imagen de país seguro y mantener la economía que depende de los visitantes.

El mensaje del gobierno es claro: “Bienvenidos, pero bajo nuestras reglas y con responsabilidad compartida.”

©NoticiasNippon