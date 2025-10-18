[sōsharunettowāku] De la etiqueta al conflicto cultural

“¿Restricción o respeto? La polémica por comer y beber en tiendas japonesas”

📍Tōkyō, 18 de octubre

En un comercio japonés, un aviso aparentemente inofensivo con la frase 「店内飲食禁止」(No se permite comer ni beber dentro de la tienda) ha generado un inesperado debate en redes sociales.

Mientras extranjeros residentes y turistas lo critican por su tono percibido como “rígido” o “excesivo”, muchos japoneses lo defienden como una medida básica de respeto y limpieza, especialmente en tiendas con productos de moda o accesorios.

🇯🇵 El trasfondo cultural del aviso

En Japón, comer o beber mientras se camina o se entra a un establecimiento no alimentario suele considerarse una falta de etiqueta (マナー違反). Aunque no existe una ley que lo prohíba, la mayoría de tiendas incluyen normas internas (店内ルール) para preservar la higiene y evitar accidentes —como manchas en productos o derrames cerca de artículos costosos.

El cartel, escrito en cuatro idiomas (japonés, inglés, chino y coreano), busca precisamente evitar malentendidos con visitantes extranjeros, especialmente en zonas turísticas como Shibuya, Ginza o Namba, donde es común ver bebidas tipo bubble tea o corndogs coreanos.

🈶 Transcripción del cartel

• Inglés:

NO FOOD OR DRINKS ALLOWED IN STORE

• Japonés (kanji y lectura):

店内飲食禁止 (Tennai inshoku kinshi)

• Chino simplificado:

禁止店内饮食 (Jìnzhǐ diànnèi yǐnshí)

• Coreano:

점내 음식물 섭취 금지 (Jeomnae eumsikmul seobchwi geumji)

• Traducción al español

Prohibido comer o beber dentro de la tienda.

🌏 Reacciones encontradas

Críticas de extranjeros:

Algunos visitantes expresaron en redes que el mensaje resulta “hostil” o “innecesariamente prohibitivo”, interpretándolo como una barrera cultural hacia el turismo.

Un usuario extranjero comentó: “Solo estaba bebiendo té, no estaba haciendo ruido. En otros países, los empleados te lo piden amablemente, no con carteles”.

Respaldo de residentes japoneses:

En contraste, residentes locales y empleados de tiendas argumentan que el aviso no busca discriminar, sino prevenir problemas de limpieza y mantener el orden visual.

“No se trata de ser estrictos, sino de cuidar el entorno compartido”, escribió una usuaria japonesa en X (antes Twitter).

⚖️ Marco legal

El aviso se ampara en el principio de libertad comercial previsto en la Ley de Transacciones Comerciales Justas (商業取引法) y en el Código Civil Japonés (民法), que permite a los propietarios establecer condiciones de uso de sus instalaciones siempre que no sean discriminatorias ni contrarias al orden público.

Si un cliente ignora la norma y causa daño (por ejemplo, manchar ropa o muebles), el negocio puede reclamar compensación bajo el artículo 709 del Código Civil, relativo a la responsabilidad por acto ilícito (不法行為責任).

💬 Reflexión final

Lo que para algunos es un gesto de rigidez, para otros es una expresión de convivencia japonesa: mantener el espacio común limpio, silencioso y neutral.

El pequeño cartel —con su simple frase “NO FOOD OR DRINKS ALLOWED IN STORE”— ha terminado convirtiéndose en un símbolo de la delgada frontera cultural entre la cortesía y la incomodidad, recordando que en Japón, la armonía colectiva (和) sigue siendo más importante que la libertad individual en los espacios públicos.

