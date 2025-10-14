Visa empresarial japonesa exigirá dominio del idioma y cumplimiento fiscal

📍Tōkyō | 14 de octubre

A partir del próximo jueves, los requisitos para que los extranjeros obtengan o renueven la visa de “Business Manager” (経営・管理ビザ) serán mucho más estrictos.

La Agencia de Servicios de Inmigración (ISA) anunció que el capital mínimo requerido para solicitar este estatus se multiplicará por seis, pasando de ¥5 millones a ¥30 millones

La medida surge en respuesta al rápido incremento de titulares de esta visa en los últimos años, lo que ha despertado sospechas de que algunos solicitantes la usan como una vía fácil para residir a largo plazo en Japón, más que para gestionar verdaderamente un negocio.

🔹 Nuevas condiciones

Además del incremento de capital, los solicitantes deberán contratar al menos a un empleado a tiempo completo que sea ciudadano japonés o residente con estatus independiente (por ejemplo, residente permanente o cónyuge de japonés).

También se introduce un requisito lingüístico: el solicitante o uno de los empleados principales deberá demostrar nivel de japonés de negocios (equivalente a N2 o CEFR B2).

Las formas aceptadas para probar esta habilidad incluyen:

Acreditar haber aprobado el JLPT N2 o superior ,

Residir en Japón por más de 20 años , o

Haberse graduado en una universidad o institución educativa japonesa.

Asimismo, se exigirá experiencia profesional mínima de tres años en gestión o poseer un posgrado en administración o áreas afines, requisitos que antes no existían.

🔹 Control fiscal y social

El Ministerio de Justicia indicó que se verificará, durante la renovación del visado, el cumplimiento de los pagos de impuestos y de las primas del sistema nacional de salud, un mecanismo diseñado para asegurar que las empresas no sean entidades ficticias ni operen al margen de la ley.

Según el ministro Keisuke Suzuki, el monto de ¥30 millones refleja el “umbral de rentabilidad de las pequeñas empresas” en Japón.

Subrayó además que solo aumentar los requisitos económicos no basta, y que será esencial verificar si las actividades empresariales realmente se están desarrollando.

🔹 Cifras y nacionalidades

A fines de 2024, 41.615 extranjeros residían en Japón con este tipo de visado, un aumento del 30% en dos años.

Más de la mitad (21.740) son de nacionalidad china, seguidos por nepalíes, surcoreanos, vietnamitas, srilanqueses y pakistaníes, cada grupo con más de 2.000 titulares.

El funcionario de la ISA, Itō Junji, aclaró que comprar propiedades o subcontratar tareas a terceros ya no se considerará “gestión activa de negocios”, recordando que la visa está destinada a quienes participan directamente en la dirección cotidiana de la empresa.

🔹 Medidas transitorias y aplicación

Los cambios entrarán en vigor el 17 de octubre de 2025.

Durante los tres primeros años de implementación (hasta el 16 de octubre de 2028), los actuales titulares podrán renovar su estatus bajo condiciones flexibles, siempre que demuestren que sus negocios están operando de manera saludable.

Después de ese período, todos deberán cumplir completamente con los nuevos requisitos.

⚖️ Propósito de la reforma

El visado de “Business Manager” está regulado bajo el Artículo 7-2 de la Ley de Control de Inmigración y Reconocimiento de Refugiados (入管法), que define las categorías de residencia destinadas a actividades comerciales legítimas.

La reforma busca:

Evitar abusos del sistema migratorio, especialmente por parte de quienes establecen empresas de papel. Fortalecer la supervisión administrativa mediante controles financieros, fiscales y laborales. Garantizar la calidad lingüística y profesional de quienes realmente contribuyen al ecosistema empresarial japonés.

🧭 Análisis

Este endurecimiento refleja el cambio de enfoque del gobierno japonés: de una apertura orientada al fomento del emprendimiento extranjero a una etapa de consolidación y control de calidad.

El nuevo esquema busca atraer inversores genuinos, reducir los casos de “empresas fachada” y asegurar que el ecosistema empresarial extranjero se integre lingüística y fiscalmente en la economía japonesa.

A corto plazo, la medida podría disuadir a pequeños emprendedores extranjeros, pero a mediano plazo podría elevar la credibilidad internacional del entorno empresarial japonés y reforzar la transparencia migratoria del país.

Anexo

🇯🇵 ¿Qué es la Keiei・Kanri Visa?

La 経営・管理ビザ, conocida en inglés como Business Manager Visa, es un tipo de estatus de residencia japonés destinado a extranjeros que desean dirigir, administrar o establecer un negocio en Japón.

Su nombre completo significa literalmente:

経営 (keiei) = gestión / administración

管理 (kanri) = supervisión / dirección

Por tanto, esta visa no es para empleados, sino para quienes toman decisiones empresariales: propietarios, directivos o gestores de empresas legalmente registradas en Japón.

⚖️ Marco legal

Está regulada bajo el Artículo 7-2, párrafo 1, ítem (i) de la

Ley de Control de Inmigración y Reconocimiento de Refugiados (入管法, Nyūkan-hō).

👉 En términos legales:

Se concede a extranjeros que realizan “actividades de gestión o administración de una empresa pública o privada en Japón”— siempre que dicha empresa cumpla con los requisitos de inversión, estructura y operación que determine el Ministerio de Justicia.

🏢 ¿Qué permite hacer esta visa?

Con este estatus, el titular puede:

Establecer una empresa en Japón (por ejemplo, una tienda, restaurante, agencia o startup).

Dirigir o administrar un negocio ya existente.

Firmar contratos , contratar empleados y manejar cuentas bancarias corporativas .

Solicitar renovaciones o residencia permanente en el futuro, si cumple con los requisitos de tiempo y estabilidad financiera.

La visa es renovable y se otorga por 1, 3 o 5 años según el caso.

💴 Requisitos tradicionales (antes de la reforma 2025)

Hasta ahora, para obtener la 経営・管理ビザ se necesitaba:

Capital mínimo de 5 millones de yenes o dos empleados japoneses. Una oficina física o local comercial (no basta una dirección virtual). Un plan de negocios realista y documentos que prueben la operación (facturas, contrato de arrendamiento, registro mercantil, etc.). Un registro de empresa en el法務局 (Registro Mercantil).

⚠️ Cambios a partir de octubre de 2025

Desde el 17 de octubre de 2025, el gobierno japonés endurecerá las condiciones:

Requisito Antes Desde 2025 Capital mínimo ¥5 millones ¥30 millones Empleados 2 opcional 1 empleado fijo obligatorio Idioma japonés No requerido Nivel N2 / CEFR B2 mínimo Experiencia en gestión No requerido ≥ 3 años o posgrado en administración Control fiscal Básico Revisión de impuestos y seguro nacional

🌍 ¿Quiénes la solicitan más?

Según datos de la Agencia de Servicios de Inmigración (ISA):

En 2024 había 41,615 titulares de esta visa.

Más de la mitad son ciudadanos chinos , seguidos de nepalíes, coreanos, vietnamitas, srilanqueses y pakistaníes .

En muchos casos, pequeños negocios como restaurantes, agencias de importación o academias de idioma fueron creados bajo este visado.

🧩 Importancia económica y social

Esta visa es fundamental para:

Fomentar la inversión extranjera directa (IED) .

Impulsar la diversificación del mercado japonés con nuevos productos y servicios.

Crear empleo local y fortalecer la cooperación entre comunidades extranjeras y japonesas.

Sin embargo, el aumento de solicitudes irregulares (empresas de fachada o sin actividad real) ha llevado al gobierno a reforzar la fiscalización y los requisitos.

🪪 En resumen

Concepto Detalle Nombre japonés 経営・管理ビザ En inglés Business Manager Visa Finalidad Dirigir o administrar un negocio en Japón Tipo de residencia “Actividad designada” bajo la Ley de Inmigración Duración 1, 3 o 5 años (renovable) Posibilidad de residencia permanente ✔️ Sí, tras años de gestión estable Autoridad competente Ministerio de Justicia / Agencia de Servicios de Inmigración (ISA)

