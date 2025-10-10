[gaikokujin] “Tolerancia cero con las infracciones”

Japón dice “basta” al turismo irrespetuoso: proteger la vida local también es cuidar el país

📍 Tōkyō | 10 de octubre

El partido gobernante ha decidido endurecer su respuesta ante el fenómeno del “overtourism”, en un contexto donde se multiplican las quejas por el mal comportamiento de turistas y el impacto en comunidades locales.

Durante el verano, la formación política incluyó en su plataforma electoral el lema 「違法外国人ゼロ」（“Cero extranjeros ilegales”）, promesa que ahora busca materializar a través de acciones concretas.

🏛️ Creación de un nuevo equipo especializado

El 9 de octubre se celebró la primera reunión del Proyecto para la Atracción Regional y la Contramedida al Overtourism (地方誘客・オーバーツーリズム対策PT), encabezado por el diputado Koizumi Ryūji y dependiente del Consejo de Política de Turismo Nacional del partido.

Durante la sesión, la Agencia de Turismo de Japón (観光庁) expuso la situación actual y los desafíos en torno al turismo concentrado en zonas como Kioto, Tokio o Kamakura, donde el exceso de visitantes genera congestión, daños al entorno y crecientes conflictos por falta de respeto a las normas locales.

🚫 Tolerancia cero con las infracciones

El documento enfatiza la necesidad de “responder estrictamente a las violaciones de etiqueta y de ley por parte de extranjeros”, reforzando los mecanismos de control y sanción.

Además, menciona que desde octubre se aplican nuevas reglas más severas para la conversión de licencias de conducir extranjeras (外免切替), con el objetivo de evitar fraudes o uso indebido por turistas de corta estancia.

🌏 Un enfoque de “turismo ordenado”

La estrategia busca equilibrar el desarrollo económico con la protección del entorno local.

Entre las medidas previstas destacan:

Fomentar el turismo disperso hacia regiones rurales para aliviar la concentración en zonas urbanas.

Reforzar la coordinación entre gobiernos locales y la policía en el manejo de infracciones turísticas.

Impulsar campañas educativas para visitantes sobre las normas culturales japonesas.

🧭 Contexto político

La retórica de “tolerancia cero” forma parte de una tendencia más amplia dentro del partido gobernante, que desde el verano ha endurecido su discurso respecto al control migratorio y la regulación del comportamiento de extranjeros en Japón.

El mensaje “no mirar hacia otro lado ante los extranjeros ilegales” busca responder al malestar ciudadano en zonas afectadas por el turismo desbordado, especialmente en destinos populares como Kioto, Fujisan y Asakusa.

