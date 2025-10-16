[sōsharunettowāku] polizonte extranjero en shinkansen

Evasión de tarifa: delito bajo la Ley Ferroviaria japonesa

📍Tōkyō | 16 de octubre

En redes sociales se ha viralizado un video que muestra a un extranjero encerrándose en el baño de un tren bala (Shinkansen) para evitar pagar el boleto.

El individuo habría permanecido allí durante buena parte del trayecto, grabando la acción con tono desafiante y publicando el contenido en internet.

En una de las imágenes se le ve haciendo el gesto de silencio, mientras en otra aparece siendo interceptado por personal ferroviario y agentes de seguridad al descender del tren.





⚖️ Marco legal

En Japón, este tipo de comportamiento constituye evasión de tarifa (不正乗車・fusei jōsha), una infracción regulada por la Ley de Empresas Ferroviarias (鉄道営業法) y el Código Penal japonés.

Las sanciones incluyen:

Pago inmediato del pasaje completo,

Una multa adicional de hasta 3 veces el valor del trayecto,

Y en casos graves o reincidentes, acusación por fraude (詐欺罪・sagizai), con penas que pueden alcanzar hasta 10 años de prisión.

Las compañías ferroviarias, como JR (Japan Railways), cooperan estrechamente con la policía en estos casos. Filmar o difundir la infracción agrava la situación, ya que puede considerarse una conducta que “perturba el orden público y el servicio” (業務妨害罪・gyōmu bōgai-zai).

💬 Reacción social

La publicación provocó indignación en redes sociales japonesas. Muchos usuarios señalaron que este tipo de actos “dañan la imagen de los visitantes extranjeros” y exigieron sanciones ejemplares.

Algunos comentarios destacaron:

「税金を払わずに日本を遊ぶな」 (“No vengas a divertirte a Japón sin pagar impuestos”)

「マナーの悪さが観光立国の問題になる」 (“La falta de modales se está convirtiendo en un problema nacional”).

🧭 Contexto

Casos similares se han reportado anteriormente con extranjeros que intentan recorrer largas distancias sin pagar, escondiéndose en los baños o vagones de servicio de los trenes bala. Las autoridades ferroviarias han reforzado los controles y cámaras en estaciones clave, mientras el gobierno busca equilibrar la promoción del turismo con el respeto a las normas japonesas.

©NoticiasNippon