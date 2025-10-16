[baito tero]  Risas convertidas en delito

La broma que salió cara: cadena de ramen despide y denunciará a sus trabajadores por “jugar con comida”
📍Tōkyō | 16 de octubre
En el restaurante Ramen Kairikiya Sakai Shinkanaoka (Osaka), dos empleados temporales fueron grabados lanzándose huevos a modo de “pelota” tras el cierre. El video, publicado en redes sociales, se viralizó rápidamente, provocando indignación entre los clientes y daño reputacional a la marca.
La empresa Kairikiya Co., Ltd. (Kyoto) confirmó los hechos el 14 de octubre en su sitio oficial y ofreció disculpas públicas.
Un día después, en un “segundo informe”, anunció el despido inmediato de los dos empleados y la consulta con la policía local para evaluar acciones legales, incluyendo demandas por daños y perjuicios.
⚖️ Fundamentos legales
Según especialistas en litigios laborales y responsabilidad civil:
-
Los empleados incurrieron en incumplimiento contractual (民法623条, 415条), al no cumplir con sus obligaciones laborales de limpieza y cierre.
-
También podrían ser responsables por acto ilícito (不法行為, 民法709条), ya que sus acciones perjudicaron directamente a la empresa.
Esto abre la puerta a una demanda civil por daños y perjuicios, donde el punto central será el alcance del daño indemnizable.
💰 Análisis de los daños posibles
|Tipo de daño
|Evaluación
|Comentario
|Costos del personal que investigó el incidente
|✅ Sí indemnizable
|Horas extra y desvío de recursos pueden considerarse “daños normales derivados del acto”.
|Daño a la imagen de marca
|✅ Sí indemnizable
|La pérdida de confianza pública o asociación negativa son consecuencias previsibles.
|Pérdida de ventas
|⚠️ Dudoso
|Debe demostrarse relación directa entre el incidente y la disminución del ingreso.
|Costos de medidas preventivas (capacitación, nuevas políticas)
|❌ No indemnizable
|Se considera inversión interna, no daño causado por el acto.
🚨 Posibles delitos penales
Más allá de la vía civil, las acciones podrían tipificarse como:
-
Daño a la credibilidad comercial (信用毀損罪, art. 233 del Código Penal): hasta 3 años de prisión o multa de 500,000 yenes.
-
Obstrucción de negocio por medios ilícitos (威力業務妨害罪, art. 234): hasta 3 años de prisión o multa de 500,000 yenes.
-
Daño a propiedad (器物損壊罪, art. 261): hasta 3 años de prisión o multa de 300,000 yenes.
💻 Impacto digital: el “tatuaje digital”
Aunque los empleados eliminaron el video original, el contenido ya había sido replicado. En palabras de la abogada Arakawa, esto representa un “デジタルタトゥー” (tatuaje digital): una marca permanente en internet que puede arruinar la reputación y empleabilidad futura de los implicados.
🧩 Contexto y reflexión
El fenómeno conocido como baito tero (バイトテロ, Terrorismo laboral a tiempo parcial) —acciones inapropiadas de empleados que se difunden online— ha afectado a múltiples cadenas japonesas en los últimos años, desde restaurantes hasta supermercados.
La especialista subraya que el verdadero problema radica en la falta de educación legal y digital entre los jóvenes empleados. Las empresas deben reforzar la capacitación no solo en higiene y atención, sino también en responsabilidad penal y civil por actos digitales.
🏁 Conclusión
El caso de Kairikiya no es un simple “juego con huevos”, sino un recordatorio del peso legal y social de las acciones en redes sociales. Lo que empezó como una broma terminó en despidos, posibles demandas y daños reputacionales duraderos.
En la era del internet, un segundo de “diversión” puede costar una carrera entera.
