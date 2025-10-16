[baito tero]  Risas convertidas en delito

La broma que salió cara: cadena de ramen despide y denunciará a sus trabajadores por “jugar con comida”

📍Tōkyō | 16 de octubre

En el restaurante Ramen Kairikiya Sakai Shinkanaoka (Osaka), dos empleados temporales fueron grabados lanzándose huevos a modo de “pelota” tras el cierre. El video, publicado en redes sociales, se viralizó rápidamente, provocando indignación entre los clientes y daño reputacional a la marca.

La empresa Kairikiya Co., Ltd. (Kyoto) confirmó los hechos el 14 de octubre en su sitio oficial y ofreció disculpas públicas.

Un día después, en un “segundo informe”, anunció el despido inmediato de los dos empleados y la consulta con la policía local para evaluar acciones legales, incluyendo demandas por daños y perjuicios.

⚖️ Fundamentos legales

Según especialistas en litigios laborales y responsabilidad civil:

Los empleados incurrieron en incumplimiento contractual (民法623条, 415条) , al no cumplir con sus obligaciones laborales de limpieza y cierre.

También podrían ser responsables por acto ilícito (不法行為, 民法709条), ya que sus acciones perjudicaron directamente a la empresa.

Esto abre la puerta a una demanda civil por daños y perjuicios, donde el punto central será el alcance del daño indemnizable.

💰 Análisis de los daños posibles

Tipo de daño Evaluación Comentario Costos del personal que investigó el incidente ✅ Sí indemnizable Horas extra y desvío de recursos pueden considerarse “daños normales derivados del acto”. Daño a la imagen de marca ✅ Sí indemnizable La pérdida de confianza pública o asociación negativa son consecuencias previsibles. Pérdida de ventas ⚠️ Dudoso Debe demostrarse relación directa entre el incidente y la disminución del ingreso. Costos de medidas preventivas (capacitación, nuevas políticas) ❌ No indemnizable Se considera inversión interna, no daño causado por el acto.

🚨 Posibles delitos penales

Más allá de la vía civil, las acciones podrían tipificarse como:

Daño a la credibilidad comercial (信用毀損罪, art. 233 del Código Penal): hasta 3 años de prisión o multa de 500,000 yenes.

Obstrucción de negocio por medios ilícitos (威力業務妨害罪, art. 234): hasta 3 años de prisión o multa de 500,000 yenes.

Daño a propiedad (器物損壊罪, art. 261): hasta 3 años de prisión o multa de 300,000 yenes.

💻 Impacto digital: el “tatuaje digital”

Aunque los empleados eliminaron el video original, el contenido ya había sido replicado. En palabras de la abogada Arakawa, esto representa un “デジタルタトゥー” (tatuaje digital): una marca permanente en internet que puede arruinar la reputación y empleabilidad futura de los implicados.

🧩 Contexto y reflexión

El fenómeno conocido como baito tero (バイトテロ, Terrorismo laboral a tiempo parcial) —acciones inapropiadas de empleados que se difunden online— ha afectado a múltiples cadenas japonesas en los últimos años, desde restaurantes hasta supermercados.

La especialista subraya que el verdadero problema radica en la falta de educación legal y digital entre los jóvenes empleados. Las empresas deben reforzar la capacitación no solo en higiene y atención, sino también en responsabilidad penal y civil por actos digitales.

🏁 Conclusión

El caso de Kairikiya no es un simple “juego con huevos”, sino un recordatorio del peso legal y social de las acciones en redes sociales. Lo que empezó como una broma terminó en despidos, posibles demandas y daños reputacionales duraderos.

En la era del internet, un segundo de “diversión” puede costar una carrera entera.

