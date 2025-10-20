[gaikokujin] misteriosa caída de australiano

Rompe la ventana y cae 13 metros: la misteriosa caída de un extranjero desde un hotel

📍Tōkyō | 20 de octubre

En las primeras horas de hoy lunes, la tranquila rutina de Hakata, en Fukuoka, se vio interrumpida por un suceso impactante. A las 7:35 de la mañana, el personal de un hotel llamó a los servicios de emergencia reportando que “una persona cayó desde el quinto piso e hirió a una mujer que caminaba por la acera”.

Según informó la policía de Hakata, el hombre —un ciudadano australiano de 34 años— se encontraba alojado con su esposa y, por razones aún desconocidas, rompió con sus propias manos la ventana de su habitación para lanzarse desde una altura aproximada de 13 metros.

El impacto lo dejó con una fractura en el omóplato izquierdo y otras lesiones, pero con vida. Sin embargo, la caída alcanzó a una mujer de 51 años que pasaba por la acera, provocándole fracturas en el pecho y las piernas que requerirán cerca de tres meses de hospitalización. Ambos fueron trasladados a un centro médico, y se reporta que sus vidas no corren peligro.

El hombre, que según la policía es profesor universitario a tiempo parcial residente en la ciudad de Ōita, se hospedaba con su esposa por motivos aún no revelados.

Las autoridades investigan si se trató de un intento de suicidio o de un accidente, mientras analizan las condiciones de seguridad del hotel y el manejo de las ventanas en habitaciones de altura.

⚖️ Marco legal y contexto

En Japón, los casos de lesiones causadas a terceros por actos imprudentes o autolesivos (como saltar desde un edificio) pueden derivar en cargos por negligencia con resultado de lesiones (過失傷害罪, kashitsu shōgai zai), tipificados en el Artículo 209 del Código Penal japonés, con penas de hasta 3 años de prisión o multas de hasta 500,000 yenes.

Si se comprobara una intención suicida sin ánimo de causar daño, el proceso penal podría no proceder, pero la responsabilidad civil —por daños a la víctima— podría mantenerse.

Los hoteles también pueden enfrentar inspecciones bajo la Ley de Seguridad de Edificaciones (建築基準法) si se determina que las ventanas carecían de sistemas de protección adecuados o se rompieron con demasiada facilidad.

En Japón, los accidentes que involucran a turistas o residentes extranjeros suelen despertar atención mediática y diplomática, pues implican tanto aspectos legales como consulares. En este caso, se espera la colaboración de la embajada de Australia para brindar apoyo al ciudadano hospitalizado.

