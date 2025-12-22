[sekai no nyūsu] El cielo se enfría entre Japón y China:

Advertencia china sigue pesando: más de 2.000 vuelos suspendidos

📍Beijing / 22 de diciembre

La conectividad aérea entre Japón y China atraviesa uno de sus momentos más fríos desde la reapertura pospandemia. Medios económicos chinos informaron que alrededor del 40% de los vuelos programados entre ambos países para enero del próximo año han sido suspendidos, reflejando el impacto persistente del llamado del gobierno chino a evitar viajes a Japón. En total, 2.195 vuelos (40,4%) no despegarán, una cifra que confirma que la recuperación del tráfico bilateral sigue estancada.

El recorte no es marginal ni simbólico. Al menos 46 rutas —incluidas conexiones clave como Osaka–Shenyang y Fukuoka–Nanjing— permanecerán completamente suspendidas durante, como mínimo, las próximas dos semanas. Incluso en el mes en curso, más de 1.900 vuelos (más del 40%) ya han sido cancelados, lo que evidencia que la advertencia oficial continúa teniendo un efecto directo sobre la demanda y la operación aérea.

Tras el llamado oficial emitido el 14 del mes pasado por la Cancillería china, las principales aerolíneas del país adoptaron medidas excepcionales: permiten cancelaciones o cambios gratuitos de boletos para vuelos hacia y desde Japón hasta el 28 de marzo, una señal clara de que no esperan una normalización inmediata. Para los aeropuertos regionales japoneses —altamente dependientes del turismo chino— el golpe es doble: menos visitantes y mayor incertidumbre de cara a la temporada alta de invierno y primavera.

⚖️ Marco legal y regulatorio

No es un cierre aéreo obligatorio:

La suspensión de vuelos no proviene de una prohibición legal directa, sino de una recomendación oficial de autocontrol de viajes emitida por el Estado chino, que impacta en la demanda y en las decisiones comerciales de las aerolíneas. Derecho del pasajero (China):

Las aerolíneas, bajo normativa de aviación civil china, pueden ajustar rutas por razones de fuerza mayor o interés público, habilitando reembolsos y cambios sin penalidad, como ya se está aplicando. Japón no ha impuesto restricciones formales:

Desde el punto de vista japonés, no existe una limitación legal de entrada para viajeros chinos, lo que subraya que el freno es político-administrativo desde el lado chino, no bilateral en términos jurídicos. Impacto contractual y comercial:

Aeropuertos, gobiernos locales y operadores turísticos japoneses enfrentan riesgos contractuales y pérdidas económicas, especialmente en regiones donde el turismo chino representaba un alto porcentaje de visitantes internacionales.

